Aggiornamenti di sicurezza macOS Sierra e High Sierra: meglio rimandare al momento

Oltre a rilasciare la versione definitiva dell’update a macOS 10.14.6, Apple ha rilasciato anche degli aggiornamenti di sicurezza per i sistemi operativi più vecchi, con update per macoS 10.12 Sierra e macOS 10.13 High Sierra.

Sugli ultimi update di sicurezza per Sierra e High Sierra sembra essere presente qualche bug e diversi utenti lamentano dei kernel panic dopo l’installazione degli aggiornamenti. Dell’inconveniente c’è ampia traccia in questo thread sul forum di discussione nel sito di supporto Apple.

Le pagine web dalle quali era possibile scaricare queti update non sono disponibili sul sito statunitense di Apple ma sono ancora disponibili su alcuni siti locali (qui e qui le pagine in italiano dalle quali è possibile scaricare gli update suddetti senza passare per il meccanismo di update del sistema)

Aggiornando i Mac passando a macOS 10.14 Mojave il problema si risolve ma non è una soluzione per tutti praticabile, sia perché il nuovo sistema potrebbe essere incompatibile con alcuni software di vecchia generazione, sia perché il nuovo sistema non è installabile su alcune macchine. In attesa di soluzioni specifiche da parte di Apple, è meglio per il momento rimandare l’aggiornamento dei Mac con macOS 10.12 e macOS 10.13.

In particolari casi, il Mac può riavviarsi in modo inatteso o mostrare un messaggio multilingua sullo schermo per indicare che si è riavviato o spento a causa di un problema: inconvenienti di questo tipo sono causati da quelli che in gergo si chiamano “kernel panic”. A questo indirizzo vi spieghiamo in dettaglio cosa sono i “kernel panic” e cosa potrebbe provocarl.