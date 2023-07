Apple e Nokia hanno rinnovato accordo di licenza per brevetti

Non ci sarà una nuova battaglia sui brevetti tra Apple e Nokia: le due aziende hanno rinnovato l’accordo sui brevetti che risale al 2017.

La nuova firma arriva sei mesi prima della scadenza dell’accordo su brevetti e di collaborazione commerciale del 2017, che all’epoca permise di risolvere un una disputa che andava avanti da tempo in materia di proprietà intellettuale.

Nokia ha riferito genericamente che l’accordo riguarda tecnologie 5G ma non ha indicato i dettagli.

“Siamo lieti di avere concluso in via amichevole un accordo a lungo termine per la licenza di brevetti con Apple”, ha dichiarato Jenni Lukander, presidente di Nokia Technologies, la divisione della multinazionale finlandese che si occupa di ricerca e sviluppo, e licenze di marchi e brevetti. “L’accordo evidenzia la forza di portafoglio brevetti di Nokia, investimenti decennali in ricerca e sviluppo e suoi contribuiti a standard per le reti cellulari e altre tecnologie”.

I termini dell’accordo per ora restano confidenziali. Nel 2017 l’accordo tra le due aziende prevedeva fornitura di “prodotti e servizi legati all’infrastruttura di rete”, e un anticipo in contanti da parte di Apple, seguito da ricavi aggiuntivi durante il periodo di validità dell’accordo.

Nokia ha riferito che, secondo quanto previsto dalle sue prassi aziendali per la dichiarazione dei ricavi generati dalle licenze di brevetto nelle comunicazioni trimestrali della società, i profitti derivanti dall’accordo inizieranno a essere registrati da gennaio 2024.

Per chiudere il contenzioso nel 2017, Apple pagò 1,7 miliardi di euro. La vicenda ruotava intorno ad accordi di licenza per tecnologie usate nei prodotti Apple. Secondo Nokia, Apple aveva violato suoi brevetti; secondo Apple, invece, Nokia dopo il fallimento del business della telefonia cellulare, aveva trasferito brevetti a entità nate al solo scopo di reclamare brevetti normalmente rilasciati secondo i termini FRAND (fair, reasonable, and non-discriminatory, equi, ragionevoli e non discriminatori), al fine di racimolare royalties più elevate.

Al termine di tutta una serie di battaglie legali, le due aziende si accordarono nel 2017 e alcuni prodotti di Nokia sono stati messi in vendita anche negli Apple Store.

Nokia è da tempo uscita dal mercato dei telefoni e si occupa per lo più di tecnologia per le telecomunicazioni in ambito industriale.