Futuro Apple Watch con scheda logica rivestita di resina

Uno dei futuri Apple Watch sfrutterà componentistica in rame rivestita di resina (RCC, acronimo di Resin-Coated Copper), elemento che dovrebbe permettere maggiore durata, migliore resistenza all’acqua e anche di sfruttare una scheda logica più sottile.

A riferirlo è il sito DigiTime Asia. Non è chiaro se il sito taiwanese faccia riferimento all’Apple Watch X del quale aveva parlato tempo addietro il sempre ben informato Mark Gurman di Bloomberg, riferendo di un completo redesign dello smartwatch.

Tra i vantaggi dei componenti in rame rivestiti di resina, la già accennata possibilità di ridurre lo spessore della scheda logica, spazio che potrebbe permettere di integrare nuovi componenti, sensori o semplicemente di diminuire ulteriormente lo spessore della cassa.

Un nuovo Apple Watch dovrebbe arrivare in tempo per festeggiare il decennale della linea di smartwatch prodotti da Apple, modello per il quale, a detta di Gurman, è previsto anche un nuovo attacco magnetico per collegare e sostituire i cinturini.

Altra novità prevista per futuri Apple Watch è la tecnologia LTPO (low-temperature polycrystalline oxide), evoluzione dell’OLED, con vantaggi quali ulteriori migliorie in termini di fluidità dello schermo e consumi.

Voci sull’uso di componenti rivestiti con la resina RCC non sono del tutto nuove e lo scorso anno l’analista Ming-Chi Kuo aveva riferito del possibile uso di questa tipologia di componenti con futuri iPhone. A fornire questi componenti a Apple potrebbe essere Ajinomoto, specializzata in componenti RCC.

Tra i tanti brevetti registrati da Apple che potrebbero vedere la luce su futuri Apple Watch, anche il monitoraggio della pressione arteriosa grazie ad un sensore a liquido. Da tempo circolano voci secondo le quali Apple è al lavoro su funzionalità avanzate che potrebbe consentire il monitoraggio glicemico continuo con Apple Watch, il monitoraggio della camminata e altro ancora.