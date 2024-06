Apple già al lavoro su iOS 19, iPadOS 19, macOS 16 e compagnia cantante

Pubblicità

Devono ancora arrivare le versioni definitive di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, ecc. – sistemi operativi che dovrebbero essere rilasciati a fine settembre/inizio ottobre – ma Apple è già al lavoro sui sistemi operativi del prossimo anno.

Lo riferisce Mark Gurman di Bloomberg spiegando che oltre al lavoro sulle beta di iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11, e macOS 15 Sequoia, in Apple si lavora già alle fondamenta dei futuri sistemi operativi, in altre parole quelli che vedremo nel 2025, inclusi: iOS 19, watchOS 12, macOS 16 e visionOS 3.

Bloomberg riferisce già i nomi in codice (quelli usati internamente) per le future release dei sistemi operativi Apple: iOS 19 è denominato internamente “Luck“, mentre macOS 16 è denominato “Cheer“; il nome in codice di watchOS 12 è “Nepali“, e quello di visionOS 3 sarebbe “Discovery“.

Tra i motivi per i quali Apple è già al lavoro sui futuri sistemi, la necessità di coordinare il lavoro con lo sviluppo di futuri prodotti hardware, anche questi già in preparazione. Non è una spinta sull’acceleratore ma si tratta di rispecchiare scadenze sulla falsariga di quelle seguite gli anni precedenti.

Tra le indiscrezioni che circolano relativamente a novità hardware che dovremmo vedere il prossimo anno, si parla di una Apple TV di nuova generazione, di aggiornamenti dei Mac Pro e dei Mac Studio, questi ultimi previsti con specifiche aggiornate e varianti di chip M4 Pro, M4 Max e forse anche M4 Ultra.

Le versioni preliminari (beta) di iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia e anche watchOS 11 sono al momento disponibili per i soli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni per beta tester. Le versioni definitive dei vari sistemi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o inizio ottobre).

Per tutte le notizie che ruotano attorno a iOS 18 il link da seguire è direttamente questo.