Apple guida la quota rosa per Deloitte Women in Tech

Un nuovo rapporto che ruota attorno alla figura delle donne nella tecnologia mostra che Apple è all’avanguardia nelle quote rosa quando si tratta di ruoli di leadership. Per molto tempo, Apple è stata accusata di avere una leadership per lo più “maschile, bianca e stantia” – ma negli ultimi anni lo scenario sembra essere totalmente mutato.

Apple negli ultimi anni ha compiuto sforzi per affrontare la problematica. La motivazione di questa scelta non riguarda solo l’equità, ma anche il fatto che la ricerca ha dimostrato che avere una forza lavoro che rifletta la popolazione più ampia ha un buon senso risvolto finanziario.

Secondo una recente studio, infatti, le aziende nel quartile superiore per genere o diversità razziale ed etnica hanno maggiori probabilità di avere rendimenti finanziari al di sopra delle loro mediane industriali nazionali. Le aziende nel quartile inferiore in queste dimensioni hanno statisticamente meno probabilità di ottenere rendimenti superiori alla media.

La società di consulenza manageriale Deloitte ha pubblicato un nuovo rapporto che mostra che quando si tratta di rappresentanza femminile, i giganti della tecnologia stanno facendo progressi – e a registrare la crescita più rapida sono state le donne in ruoli di leadership. L’azienda ha confrontato le statistiche del 2019 con le proiezioni 2022 basate sui rapporti sulla diversità aziendale.

Mentre la crescita complessiva delle donne sul posto di lavoro è stata del 6,9%, la crescita all’interno dei ruoli di leadership è stata del 19,5%. La media per le prime 20 aziende tecnologiche è del 25,3% di leadership femminile, mentre l’attuale pagina di leadership di Apple dei suoi dirigenti più anziani mostra che cinque su 18 sono donne, pari al 27,8%. Tra queste Lisa Jackson, responsabile Environmental Initiatives. Il consiglio di amministrazione di Apple ha, inoltre, tre donne su nove, pari ad una quota del 33%.

Più in generale, l’ultimo rapporto sulla diversità di Apple, pubblicato il mese scorso, mostra che l’azienda è anche all’avanguardia quando si tratta della sua forza lavoro nel complesso. Il rapporto sulla diversità mostra che nel 2014 la forza lavoro di Apple era composta per il 70% da maschi e per il 30% da donne. Da allora, i numeri sono leggermente cambiati, con il 65,2% di dipendenti di sesso maschile e il 34,8% di dipendenti di sesso femminile nel 2021.

I dati mostrano anche che la leadership di Apple nelle quote rosa ha visto un aumento dell’87% delle dipendenti di sesso femminile in tutto il mondo. Nel complesso, la sua forza lavoro femminile è aumentata dell’89%. L’azienda sta anche aumentando il suo personale femminile che lavora nel settore ricerca e sviluppo, con il 34% dei suoi ruoli di leadership svolti dalle donne.

Per quanto riguarda l’origine geografica dei lavoratori, Apple ha assunto più dipendenti neri e ispanici/latini che mai nel 2021. Un totale del 25% dei ruoli di leadership di Apple negli Stati Uniti è stato ricoperto da candidati di colore e ispanici/latini l’anno scorso. Inoltre, un totale del 41% ha ricoperto ruoli di leadership nel settore di vendite al dettaglio l’anno scorso.