Apple ha attivato un programma di sostituzione display per gli iPhone 11

Apple ha attivato un programma per la sostituzione display per gli iPhone 11 per risolvere un problema che riguarda “una piccola percentuale” di display di iPhone 11 che non rispondono al touch. I dispositivi interessati sono prodotti tra novembre 2019 e maggio 2020.

Apple ha predisposto una sezione del sito web dove è possibile indicare il numero di serie del proprio dispositivo e verificare se rientra tra quelli con il problema riconosciuto.

Il numero di serie di iPhone si ottiene andando su impostazioni > Generali > Info. Il serial number è riportato anche sulla confezione originale del dispositivo (nel codice a barre) ed è visibile anche collegando il dispositivo al computer (es. da ITunes, sotto il nome o il modello del dispositivo.

Se il dispositivo in nostro possesso rientra tra quelli riconosciuti, è possibile attivare la procedura di assistenza. Apple spiega che l’iPhone verrà esaminato prima di qualsiasi intervento di assistenza per verificare che siano idonei a questo programma. Per la sostituzione del display possibile rivolgersi a un Centro Assistenza Autorizzato, fissare un appuntamento in un Apple Store o contattare il supporto Apple.

Prima del processo di assistenza, Apple chiede di fare un backup del dispositivo su iCloud o sul computer. Se l’iPhone presenta danni che impediscono di portare a termine la riparazione, come ad esempio lo schermo incrinato, sarà necessario risolvere il problema prima dell’intervento di riparazione (in alcuni casi, la riparazione aggiuntiva potrebbe essere a pagamento).

Apple può limitare il servizio di riparazione al Paese o all’area geografica in cui è stato acquistato il prodotto. Per i dispositivi iPad Air acquistati nei Paesi SEE, l’assistenza è disponibile anche negli altri Paesi SEE.

Il programma Apple a livello mondiale non estende la copertura della garanzia standard di iPhone 11, non influisce sui diritti previsti dalle leggi per la tutela dei consumatori e copre gli iPhone 11 interessati per 2 anni dalla prima vendita al dettaglio dell’unità.