Wristcam mette due fotocamere su Apple Watch

Apple non ha mai incluso una fotocamera sul proprio smartwatch (finora), eppure c’è chi ha pensato di aggiungerne direttamente due: si tratta di un particolare cinturino battezzato Wristcam, che di certo non è a buon mercato: costa 299 dollari.

Apple Watch non dispone ufficialmente di fotocamere, e questo sicuramente per problemi di spazio e di autonomia. Wristcam è un cinturino piuttosto grande nelle dimensioni, certamente per ospitare batterie e due sensori fotocamere. La videocamera da polso certificata Apple si collega all’Apple Watch sotto forma di un cinturino. È piuttosto spesso e voluminoso, ma può catturare video 1080p e immagini fisse con risoluzione 4K. C’è una fotocamera da 8 megapixel “rivolta verso l’alto” e una fotocamera da 2 megapixel “frontale” nell’accessorio.

La fotocamera supporta lo streaming video in diretta, presumibilmente tramite l’app Wristcam, considerando che FaceTime non è disponibile su Apple Watch. Secondo la società che produce la videocamera da polso, ci sono LED luminosi accanto alle fotocamere che rendono visibile all’utente quando viene catturata una foto o un video.

Wristcam è disponibile in una varietà di colori, inclusi Noir, Blanc, Grey, Rose e Sage. È resistente all’acqua e ha una batteria interna che dura “tutto il giorno” con un utilizzo da moderato a intenso, insieme a una memoria che sincronizza le nuove foto e video con iPhone durante la ricarica. La videocamera da polso viene fornita con un cavo di ricarica USB magnetico. Il fondatore Ari Roisman ha affermato di aver progettato l’accessorio per i momenti in cui non è disponibile una fotocamera.

Vivere con la videocamera da polso è un po’ come avere dei superpoteri. I clienti adorano la nostra fotocamera leggera e casual per catturare rapidamente il momento. Il telefono non è sempre disponibilE ed è bello avere una fotocamera a portata di mano quando si esce con gli amici, o corri, quando si pedala o si fa un’escursione con Apple Watch

Wristcam ha un prezzo di 299 dollari e può essere acquistato dal sito web del produttore.