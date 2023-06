In brevetto Apple il pannello posteriore resistente alle abrasioni

Dal Patent and Trademark Office statunitense si apprende l’esistenza di un brevetto Apple per un pannello posteriore anti-abrasione che potrebbe essere sfruttato su futuri iPhone, iPad e MacBook.

Del brevetto riferisce il sito PatentlyApple spiegando che Apple evidenzia nella documentazione vantaggi e svantaggi di vari materiali, riferendo che il back-panel ideato da Cupertino è formato da metallo o ceramica e prevede un substrato di una matrice modellabile con microgranuli distribuiti secondo uno schema regolare sulla prima porzione della superfice esterna.

Sono previsti fori passanti, flange e dentellature per la connessione della struttura monolitica e sistemi polimerici con resine e altri additivi antiabrasivi.

In uno dei disegni allegato al brevetto è mostrato il pannello posteriore di un iPhone, evidenziando l’utilizzo di “composti spaziali” che dovrebbero permettere di ottenere un rivestimento antiabrasivo, utile a supporto dei componenti strutturali usati finora.

Tra gli inventori citati nel brevetto c’è Chris Prest, Senior Director responsabile Materials Engineering & Product Design, con 17 anni di esperienza a Cupertino.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.