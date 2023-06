Anker sfida Tesla con batterie modulari per la casa

L’indipendenza energetica domestica passa anche per Anker: il celebre marchio cinese, una delle migliori aziende al mondo nel settore delle batterie e dei caricatori, ha appena presentato la linea di prodotti Solix progettata appositamente per offrire svariate soluzioni tramite cui ottenere una alimentazione di backup per la casa.

Le batterie modulari per la casa

Il prodotto più performante dell’intera linea è il sistema di accumulo composto da batterie modulari che si pone sullo stesso piano del Powerwall di Tesla: con questa soluzione Anker permette di partire da una base di 5 kWh, sufficienti per tenere in piedi «una casa di medie dimensioni per qualche ora», ma se ne possono collegare diverse fino a raggiungere i 180 kWh per alimentare una casa per quasi una settimana.

Per questo sistema, che fa uso di batterie al litio ferro fosfato (LFP) capaci di funzionare in ambienti con temperatura compresa tra i -20°C e i 55°, Anker promette «elevati livelli di sicurezza e durata» e la «compatibilità con pompe di calore, generatori di gas e altri dispositivi domestici». E se tutto va bene in futuro potrà essere usato anche dai veicoli elettrici.

Ulteriori dettagli e soprattutto i prezzi arriveranno entro fine anno, mentre la commercializzazione salvo intoppi inizierà nel 2024 inizialmente soltanto negli Stati Uniti.

Per farsi un’idea delle prestazioni del sistema e di quel che potrebbero costare le batterie ricordiamo che il Powerwall 2 di Tesla offre quasi il triplo di potenza (13,5 kWh) per singola batteria, venduta singolarmente per 11.500 $, ma se ne possono collegare massimo dieci, per un totale quindi di 135 kWh.

La batteria da balcone pronta per l’Europa

Della linea Solix di Anker appena annunciata fa parte anche la Solarbank E1600, una batteria più piccola pensata principalmente per chi vive in appartamento, da usare con uno o più pannelli solari montati al balcone, come i Solix RS40 con cui l’azienda la propone.

A differenza del sistema modulare, questa batteria è già pronta per la commercializzazione in Europa ed è compatibile «con il 99% dei fotovoltaici da balcone attualmente in commercio» e «con la maggior parte dei micro-inverter».

Questa nuova linea di prodotti Anker per l’energia domestica si affianca a dispositivi già in commercio da tempo, come la batteria “per la fine del mondo” Anker Powerhouse 757.