Amazon Prime Day 2023 in arrivo, tutto quello che c’è da sapere

È un buon momento per iniziare a pensare alle cose che si vorrebbero comprare, perché tra non molto ci sarà il Prime Day 2023 di Amazon: dai gadget ai vestiti, senza dimenticare gli accessori utili per la casa, durante questo evento, uno dei più attesi dell’anno su Amazon, si potranno comprare migliaia di prodotti a prezzi bassissimi, beneficiando così di risparmi che difficilmente si potrebbero ottenere.

Tenete a mente che gli abbonati ad Amazon Prime avranno l’accesso anticipato alle offerte e quindi avranno maggiori possibilità di portarsi a casa i loro oggetti dei desideri. Perciò chi non si è mai abbonato farebbe bene a sottoscrivere la prova gratuita di 30 giorni per poter beneficiare di tutti i vantaggi inclusi con l’abbonamento (spedizione rapida e non solo) e allo stesso tempo sfruttare al massimo le occasioni promosse durante il Prime Day.

Noi di Macitynet, come abbiamo già fatto negli ultimi otto anni, segnaleremo tutte le migliori offerte, specialmente quelle che riguardano il settore tecnologico, ma nell’attesa che vengano annunciate le date di questa maratona di sconti ci sono alcune cose importanti da sapere già adesso.

Quando ci sarà il Prime Day 2023

Il primo Prime Day risale al 2015 e generalmente si tiene nella seconda o nella terza settimana di luglio (soltanto nel 2020, causa COVID, slittò a ottobre, e l’anno successivo fu invece anticipato al 21-22 giugno).

L’anno scorso si è tenuto il 12-13 luglio e siccome le date furono confermate il 16 giugno c’è da credere che non manchi ancora molto all’annuncio.

Da diversi anni a questa parte l’evento dura 48 ore, dalla mezzanotte del primo alle 23:59 del secondo giorno. Ipoteticamente quest’anno potrebbe cadere l’11-12 luglio, ma vi daremo conferma o aggiorneremo le date non appena saranno annunciate.

Cos’è il Prime Day

Il Prime Day è un evento di shopping online che si svolge una volta l’anno ed è paragonabile al Black Friday come quantità di prodotti in promozione e di percentuale di sconto applicata, perciò sappiate che se c’è qualche cosa che volete comprare e verrà scontata proprio in questi giorni, o la prendete adesso oppure andrà a finire (se sarete fortunati) a novembre.

Alcune delle offerte saranno attive per l’intera durata dell’evento, altre invece saranno a tempo e saranno anche quelle più difficili da tenere d’occhio perché, eccetto quelle lampo, Amazon non dice quanto durano o se c’è un numero limitato di scorte disponibili. Perciò se trovate in sconto qualcosa che tenevate d’occhio da tempo, è consigliabile comprarle subito senza aspettare troppo perché si può correre il rischio di non ritrovare l’offerta anche solo dopo pochi minuti.

Cosa si può comprare al Prime Day

È difficile se non quasi impossibile poter prevedere tutto quel che sarà scontato in questa occasione, ma c’è da scommettere che Amazon taglierà i prezzi ai suoi prodotti, come quelli della linea Echo, i Kindle e le Fire TV.

C’è poi da aspettarsi grandi sconti su cuffie, auricolari, accessori per videogiocatori, robot aspirapolvere, SSD e memorie. Tuttavia non sarà un evento solo tech ma si potranno comprare in offerta anche vestiti, scarpe, articoli per la casa, elettrodomestici, accessori e tanto altro.

Come prepararsi al Prime Day 2023

Fondamentalmente, già oggi potete fare due cose:

Creare un elenco dei prodotti che si intendono acquistare. Potete farlo alla vecchia maniera appuntandovi il link su una qualsiasi app di note o file di testo, oppure potete aggiungere i prodotti direttamente nella Lista dei Desideri di Amazon. Usare un rilevatore di prezzi. Uno dei più conosciuti è CamelCamelCamel (ma potete usare quello che più vi piace) e mette a disposizione grafici con la cronologia dell’andamento dei prezzi: si possono perfino configurare avvisi notificati via email nel caso in cui dovesse scendere il prezzo del prodotto selezionato, e c’è anche l’estensione per i browser in modo da poter tenere d’occhio tutte queste informazioni senza uscire da Amazon.

Come seguire le offerte Prime Day 2023

Il Prime Day 2023 sarà accessibile direttamente da questa pagina.

Come dicevamo qui su Macitynet siamo soliti seguire l’intero evento fin dal minuto zero: state certi che pubblicheremo raffiche di articoli dentro questa pagina segnalando le offerte lampo tecnologiche, Apple comprese, sia quelle di singoli prodotti particolarmente interessanti, ma anche raggruppando le più importanti per marchi o tipologia di prodotto.

Oltre alla nostra pagina del Prime Day fareste bene a tenere d’occhio pure quella generale delle Offerte, dove troverete tutte le Offerte Imperdibili e Offerte lampo valide solo per qualche ora e le offerte top.

E poi non dimenticate che siamo particolarmente operosi anche su Telegram – vi ricordiamo che è gratuito ed è disponibile su tutte le piattaforme (Mac, iPhone, iPad e Android) – dove abbiamo all’attivo due canali: uno dedicato esclusivamente alle offerte tech e un altro che si chiama OltreTech dove invece segnaliamo sconti importanti per tutti gli altri prodotti che non rientrano in questa categoria (come vestiti, orologi, borse, zaini, cosmetici e tutto il resto).

Vi sarà utile anche iscrivervi alla nostra opzione di notifica immediata da browser (vi spieghiamo qui come fare), e potete anche seguirci sui social come Twitter e Facebook, oltre che iscrivervi alla newsletter per ricevere le segnalazioni più importanti direttamente via mail.