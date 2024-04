Emulatore NES per iPhone e iPad disponibile sull’App Store

Sull’App Store è ora disponibile un emulatore Nintendo Entertainment System (NES) per iPhone e iPad, mitica console per videogiochi a 8-bit prodotta da Nintendo tra il 1983 e il 1995.

La disponibilità dell’emulatore è possibile perché, come abbiamo spiegato qui, Apple ha modificato alcune delle regole che gli sviluppatori devono seguire per l’approvazione delle app, permettendo ora ufficialmente anche la distribuzione di emulatori sull’App Store.

L’emulatore di NES per iOS e iPadOS si chiama Bimmy ed è stato sviluppato da Tom Salvo. L’app (si scarica da qui) è descritta come uno strumento per giocare a ROM di pubblico dominio e “testare le vostre creazioni”.

L’app “pesa” 1,3MB, emula CPU, APU, FPU e altri componenti del NES, offre la possibilità di caricare file (anche titoli quali Super Mario Bros. e Donkey Kong) da iCloud Drive (ma anche Google Drive o altre posizioni), supporta gamepad e permette di salvare lo stato dei giochi. Il requisito minimo è la presenza di iOS 17.4 / iPadOS 17.4 o, in alternativa, un Mac con CPU Apple Silicon (M1, M2, ecc.) con macOS 14.3 o versioni successive.

Dalle Impostazioni del gioco (l’icona a forma di rotellina dentata) è possibile impostare l’autosave, modificare settaggi relativi al video, attivare/disattivare l’audio, ecc.

La disponibilità dell’emulatore Bimmy arriva a pochi giorni dalla rimozione di iGBA dall’App Store, un emulatore Game Boy che si è scoperto essere una copia di un diverso emulatore denominato GBA4iOS, distribuito all’infuori dell’App Store. Apple ha riferito di avere approvato iGBA e solo dopo i revisori di Cupertino avrebbe appreso che si trattava di una copia.

Altro emulatore disponibile sull’App Store è Emu64 XL, emulatore di Commodore 64 basato sul software multipiattaforma VICE (VersatIle Commodore Emulator) e che consente di caricare fioe .T64 e .D64 (archivi alla stregua di floppy disk).x