Apple ha in programma lo stop alla vendita degli accessori in gomma siliconica

Apple potrebbe dire stop alla vendita degli accessori in gomma siliconica e materiali come il fluoroelastomero, sostituendoli con prodotti simili ma più rispettosi dell’ambiente.

A riferirlo è il sito statunitense Macrumors spiegando che tra i prodotti che vedremo in nuove varianti più eco-friendly ci sono: le custodie magsafe in silicone, i cinturini Solo Loop, i cinturini Sport e altri accessori ancora.

L’indiscrezione arriva da un “leaker” e collezionista di dispositivi Apple conosciuto come “Kosutami” che in precedenza ha riferito dettagli come l’arrivo dei cavi USB-C colorati per iPhone 15, di futuri MagSafe e AirPods in differenti colorazioni.

Da alcune settimane circola una indiscrezione secondo la quale Apple ha in programma di non offrire più le custodie in pelle per la nuova lineup di iPhone 15, sostituite da una nuova linea di materiali premium etichettati come “FineWoven” con modelli disponibili in dieci diverse colorazioni.

L’interruzione della produzione di alcuni prodotti in gomma siliconica non dovrebbe essere imminente, scrive sempre Macrumors – ma messa in atto in modo graduale, man mano che saranno disponibili nuovi accessori simili ai precedenti, a partire dall’esaurimento delle scorte attualmente disponibili.

Si ritiene che lo stop alla vendita di prodotti in pelle e gomma siliconica abbia a che fare con la volontà di una transizione verso materiali più rispettosi dell’ambiente. Prodotti di Apple come quelli realizzati con gomme siliconiche comportano un’impronta di carbonio più bassa rispetto ai corrispostivi in pelle, non realizzati con materiali riciclati. Un materiale come il fluoroelastomero è tra l’altro difficile da riciclare per via di specifiche proprietà di resistenza al calore e della struttura reticolata.

Gli accessori FineWoven dovrebbero sostituire prima quelli in pelle e successivamente alcuni in gomma siliconica. Non è da escludere in futuro l’arrivo di accessori in materiali di nuova generazione, più “eco-friendly”.