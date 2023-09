Musica africana, cresce a livello record lo streaming su Apple Music

Grazie a Apple Music e servizi simili è possibile ascoltare musica africana (tradizionale e non solo), nel senso di musica originaria dell’Africa che, come è facile immaginare, è estremamente eterogenea, in quanto riflette la varietà etnica, culturale e linguistica del continente.

Stando a quanto riferisce Music Ally, lo streaming di tracce di musica originaria dall’Africa è quadruplicato su Apple Music. Anche gli Shazams di brani originari dall’Africa sono cresciuti e i numeri sono il doppio di quelli dello scorso anno.

Apple tipicamente non indica dettagli statistici su Apple Music ma gli ultimi dati arrivano in occasione della presentazione dell’album di Burna Boy, cantante nigeriano noto nel 2012 dopo aver pubblicato il singolo Like to Party, traccia principale del suo primo album in studio L.I.F.E (successivamente ha firmato con l’etichetta Bad Habit/Atlantic Records negli Stati Uniti e con la Warner Music Group a livello internazionale e ha vinto vari premi internazionali in ambito musicale).

Il nuovo album di Burna Boy (“I Told Them”), disponibile dal 25 agosto su Apple Music, ha battuto tutti i record di Apple Music nella prima settimana ed è il principale album ascoltato in streaming, evento mai accaduto per un album di musica africana. L’album in questione è ai primi posti in classifica in 69 nazioni diverse, e 10 tracce sono costantemente nella classifica dei top 100 a livello mondiale.

Una collaborazione tra Burna Boy e Apple Music era già avvenuta nel 2019 nell’ambito del programma Up Next, una serie di live “intimi” che ha visto sul palco alcuni protagonisti esibirsi in varie città per una sola serata.

Dal 2019 gli Apple Music Awards prevedono la nuova categoria Artista dell’anno (Regional) anche per l’Africa, per celebrare artisti che hanno avuto un forte impatto sul panorama culturale e musicale del proprio Paese. Artista del 2019 è stato il cantautore Wiz, fra i nomi principali del panorama crossover africano. Wizkid in precedenza è stato l’artista africano più ascoltato nel continente su Apple Music ed è entrato nella Top 100 giornaliera di 60 Paesi. Non solo: le riproduzioni mensili dei suoi brani su Apple Music al di fuori dell’Africa sono cresciute più del 250%.