Apple non offrirà più custodie in pelle per iPhone 15

Multiple indiscrezioni separate, apparse in rete nelle ultime settimane fino anche a queste ore, suggeriscono che Apple non rilascerà custodie in pelle per la nuova gamma in arrivo di iPhone 15 (qui modelli standard e invece qui i pro). Non solo, la notizia viene corredata da immagini che mostrerebbero una possibile custodia alternativa in materiale simile alla pelle prodotta da Apple. Il leaker suggerisce, insomma, l’utilizzo di materiali vegani anziché la pelle, ma con una sensazione e una consistenza diverse.

A diffondere le ultime notizie e immagini al riguardo sono Majin Bu e @DuanRui, due leaker piuttosto noti nell’ambiente. Entrambi hanno condiviso immagini delle custodie su Twitter (adesso X), provenienti separatamente da Weibo e presumibilmente basate sulle custodie ufficiali di Apple in materiale alternativo alla pelle.

Si dice che le custodie siano composte da una combinazione di due materiali più ecologici e con un’impronta di carbonio inferiore rispetto alla pelle tradizionale, anche se al momento sono disponibili poche altre informazioni. I colori mostrati, però, non sono ritenuti rappresentativi di alcuna custodia ufficiale in arrivo da Apple.

Le affermazioni secondo cui Apple non offrirà nuove custodie in pelle per iPhone 15 quest’anno provengono da tre fonti diverse, quindi il rumor sembra piuttosto credibile.

Ricordiamo che Apple ha rilasciato per la prima volta una serie di custodie in pelle nel 2013 in abbinamento a iPhone 5S. Una selezione rinnovata di colori ha accompagnato ogni nuovo modello di ‌‌iPhone‌‌ da allora, con lievi affinamenti al design, come l’aggiunta di pulsanti in alluminio e il supporto alla tecnologia MagSafe.

Se la notizie fosse confermata, non si tratterebbe comunque della prima volta per Apple: in passato l’azienda ha già cancellato un altra importante cover realizzata in pelle.

Tutto quello che c’è da sapere sui prossimi iPhone 15 e 15 Plus è in questo articolo, mentre per i modelli top iPhone 15 Pro e 15 Pro Max rimandiamo a questo approfomdimento di macitynet