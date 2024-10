Apple ha inaugurato in Cina il suo più grande laboratorio di ricerca all’infuori degli USA

Pubblicità

La Mela ha inaugurato un laboratorio di ricerca nel polo tecnologico di Shenzhen, nella Cina continentale meridionale.

Lo riferisce South China Morning Post spiegando che la struttura si trova nel Parco di Shenzhen della Zona Hetao (un parco di circa 4 chilometri quadrati dove hanno sede vari progetti e che riunisce ricercatori e scienziati) è stata aperta giovedì 10 ottobre e sorge in una zona di cooperazione sviluppata su direttive del governo centrale. Secondo il Quotidiano del Popolo (organo della Repubblica Popolare cinese), la zona in questione ha – tra le altre cose – l’obiettivo di approfondire partnership con la vicina Hong Kong.

Il nuovo laboratorio di Apple in Cina era stato annunciato a marzo, dovrebbe permettere di rafforzare la collaborazione con i fornitori locali ma anche potenziare capacità di sperimentazione e ricerca per prodotti quali iPhone, iPad e Vision Pro, così come permettere di affrontare la crescente concorrenza di produttori locali come Huawei.

Isabel Ge Mahe, vice-presidente e managing director di Apple responsabile dell’area Grande Cina aveva riferito al China Daily che l’azienda è “orgogliosa” di coltivare legami profondi in Cina ed ampliare le sue strutture nella nazione. “Abbiamo già investito 1 miliardo di yuan (129 milioni di euro) nell’esistente laboratorio per la ricerca applicata”.

Nella fase iniziale la nuova struttura di Apple si espande per circa 20.000 mq, indicata come un hub di ricerca e sviluppo della “Greater Bay Area”, programma della leadership cinese che mira a collegare le città di Hong Kong e Macao con nove città della provincia del Guangdong – comprese Shenzhen e Guangzhou – in un unico centro economico e commerciale integrato. A regime la struttura di Apple dovrebbe impiegare circa 1000 talenti nazionali e internazionali diventando il laboratorio Apple più grande all’infuori degli Stati Uniti.

I risultati tecnologici raggiunti possono essere rapidamente industrializzati affidandosi ovviamente alla catena industriale completa dell’entroterra cinese.

Gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili a partire dai rispettivi collegamenti.