Apple amplia struttura ricerca e sviluppo di Shanghai

L’esistente centro di ricerca e sviluppo di Apple che si trova a Shanghai sarà ampliato a supporto di tutta la linea di prodotti dell’azienda.

Lo riferisce il South China Morning Post spiegando che il previsto nuovo laboratorio nel polo tecnologico meridionale di Shenzhen dovrebbe rafforzare la collaborazione con fornitori locali, una mossa che permetterebbe a Apple di eseguire test e ricerche sui suoi principali prodotti, inclusi iPhone, iPad e Vision Pro.

Il South China Morning Post riferisce ancora che la nuova struttura permetterà anche di consolidare le collaborazioni di Apple con fornitori locali e fornire supporto a tutti i dipendenti dell’area.

L’area in questione fa parte della regione indicata come Greater China, termine con il quale ci si riferisce collettivamente ai territori amministrati dalla Cina (Cina continentale inclusi Hong Kong e Macao) e i territori amministrati dalla Repubblica di Cina (Taiwan).

Isabel Ge Mahe, vice presidente e managing director responsabile della Grande Cina, ha riferito al sito China Daily che l’azienda è “orgogliosa” di sviluppare legami più profondi in Cina ed espandere le sue strutture nel paese.

“Abbiamo investito 1 miliardo di yuan” (139,2 milioni di dollari) nell’esistente laboratorio di ricerca applicata in Cina”, ha riferito Isabel Ge Mahe.

La scorsa settimana Apple ha annunciato di voler aprire un nuovo Apple Store nel distretto di Jing’an a Shangai, l’ottavo negozio al dettaglio nella città più popolata della Cina.

Il nuovo store sorgerà nella via Nanchino, la via commerciale più famosa e più trafficata di Shanghai. Apple Jing’an sar il 57° Apple Store nella Cina continentale e da Cupertino fanno sapere che si tratterà del secondo più grande flagship store dopo l’Apple Store sulla Fifth Avenue di New York City.

Il nuovo store Apple nella zona centrale di Shanghai dovrebbe aprire a breve (l’esterno è attualmente drappeggiato da un telo a tema floreale).

