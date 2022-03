Apple in Russia blocca anche le pubblicità Apple Ads Search

Apple ha inviato una mail agli sviluppatori per annunciare la sospensione di Apple Search Ads in Russia, una ulteriore sanzione contro la guerra in Ucraina. Si tratta del servizio che permette di promuovere le app permettendo alle persone di scoprire determinate app quando eseguono ricerche su App Store, associando gli utenti alle app più pertinenti e interessanti durante la ricerca.

“Tutte le campagne Search Ads su App Store in Russia sono state sospese e nessuna nuova campagna sarà ammessa per l’esecuzione su App Store russo per tutta la durata della sospensione”, riferisce Apple. E ancora “Per la durata della sospensione, gli utenti in Russia non vedranno annunci di altre app in App Store durante le ricerche, e nessuna campagna di annunci potrà essere avviata sull’App Store russo”.

Presentato la prima volta nell’ottobre del 2016, App Store Search Ads è una piattaforma per gli inserzionisti che permette di abbinare i prodotti e i servizi offerti dagli sviluppatori agli interessi degli utenti, tenendo conto di privacy e altri controlli che consentono agli utenti di sentirsi al sicuro quando interagiscono con questo sistema.

La sospensione di questo servizio in Russia è solo l’ultima di varie iniziative che hanno bloccato nello Stato transcontinentale vendite e servizi di centinaia di aziende del mondo IT (Apple, Microsoft, Google, Netflix, PayPal, Nvidia, Spotify e decine e decine di altre). Le piattaforme più importanti non operano più nel Paese o hanno previsto un limite ai contenuti pubblicati dal governo russo e da chi fa propaganda contro l’Ucraina.

Apple ha già adottato varie misure in risposta al conflitto tra Russia e Ucraina, incluso lo stop alle vendite di prodotti e servizi in Russia, e la rimozione delle app dei media russi RT News e Sputnik News dall’App Store, per evitare la diffusione di informazione propagandistica sul conflitto, allineandosi ad altri big del settore quali Google (che ha eliminato i canali YouTube dei due media affiliati allo stato russo per tutti i cittadini europei), Microsoft e Netflix che, non solo ha rifiutato di trasmettere i venti canali della imposti dal governo russo, ma ha anche sospeso tutte le nuove produzioni nel Paese.

In risposta alle estese e pesanti sanzioni internazionali, sembra che la Russia abbia addirittura un piano per uscire completamente da Internet. Per tutte le notizie di tecnologia che ruotano attorno alla tematica della guerra tra Russia e Ucraina, e per vedere quali sanzioni hanno applicato le big tech, come Apple, il link da seguire è direttamente questo.