Apple, lasciano la Chief Information Officer e la VP of online retail

Due dirigenti lasciano il loro posto presso la Casas di Cupertino. La notizia arriva a pochi giorni dalla partenza di Evans Hankey, Vice President di Industrial Design, la persona che aveva di fatto preso il posto di Jony Ive come design chief dopo che quest’ultimo aveva lasciato l’azienda nel 2019.

Bloomberg riferisce che Anna Matthiasson ricopriva il ruolo di vice presidente responsabile della vendita al dettaglio online. Matthiasson era in Apple da tre anni e i motivi della partenza non sono chiari.

Karen Rasmussen, senior director of digital experience and eCommerce, occuperà il posto di Matthiasson.

A lasciare Apple è anche la Chief Information Officer, Mary Demby, in pensione dopo 30 anni. Non è stato per ora indicato chi assumerà il suo ruolo.

Ad agosto di quest’anno ha lasciato Apple anche Jane Horvath, ex responsabile Privacy che è stata assunta dllo studio legale Gibson, Dunn & Crutcher con sede a Los Angeles. Questo studio legale ha rappresentato Apple in diversi casi negli anni passati e ha recentemente seguito Apple nella battaglia contro Epic Games sulle commissioni dell’App Store. Prima di lavorare per Apple, Horvath ha supervisionato iniziative a tutela della privacy presso Google e collaborato con il Dipartimento di Giustizia americano.