Apple lavora a nuove funzioni di Accessibilità per iOS 18 e macOS 15

Apple sta lavorando a migliorie per le funzioni di Accessibilità, novità che vedremo con iOS 18 (nome interno in codice “Crystal”) e macOS 15 (nome in codice “Glow”).

Lo riferisce il sito MacRumors spiegando di avere ottenuto informazioni da sue non meglio precisate fonti su alcune novità che riguardano l’Accessibilità, oltre a migliorie delle impostazioni esistenti che dovremmo vedere già a giugno con la presentazione delle versioni preliminari dei futuri sistemi operativi di iPhone, iPad e Mac.

Una funzione denominata Adaptive Voice Shortcuts permetterà all’utente di mappare frasi da pronunciare, frasi che possono essere pronunciate quando l’utente desidera attivare funzionalità di accessibilità quali VoiceOver, il controllo vocale, lo zoom, ecc.

La funzionalità “voce in tempo reale” (che già ora consente di digitare ciò che si vuole e farlo pronunciare ad alta voce in FaceTime, nelle telefonate e altre app che supportano questa funzione), permetterà di creare delle categorie. Gli utenti potranno creare frasi per categorie di loro scelta; sarà possibile creare nuove categorie, personalizzarle con icone e aggiungere varie frasi, utili per parlare durante le conversazioni di persona.

Apple sta lavorando per migliorare le funzioni che consentono di ingrandire il testo e altri elementi sullo schermo. macOS Sonoma consente già ora di cambiare dimensioni dei caratteri solo in alcune app (Calendario, Finder, Mail, Messaggi, Note); con macOS 10.15 sarà possibile farlo anche nelle app Libri, News, Borsa, Suggerimenti, Meteo.

Apple sta testando opzioni per modificare la dimensione dei font nella barra dei menu di macOS ma non è chiaro se verranno implementate o meno funzionalità di questo tipo. Altre funzionalità di Accessibilità sulle quali sta lavorando, riguardano migliorie al tracciamento dello sguardo (per controllare i dispositivi semplicemente con lo sguardo ed eseguire azioni).

Come accennato, le novità dovrebbero essere visibili con le prime versioni beta di iOS 18 e macOS 15 che vedremo con ogni probabilità in concomitanza della WWDC (conferenza sviluppatori) che tipicamente si svolge nella seconda settimana di giugno. Ovviamente, oltre alle novità relative all’Accessibilità ci saranno tutte le altre novità da scoprire sulle quali Apple sta lavorando.

Lo scorso anno Apple ha implementato varie nuove funzioni software per esigenze di accessibilità legate a disabilità cognitive, vocali e visive.