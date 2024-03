Adobe ha rilasciato l’app Adobe Express per Android e iOS in versione beta, offrendo le funzionalità di AI generativa di Adobe Firefly e nuove funzionalità di editing da mobile utili per “traformare idee creative in contenuti di qualità”.

L’app semplifica la creazione di contenuti con Firefly Generative Fill, Text to Image e Text Effects, oltre a funzioni di editing video di facile uso, integrate direttamente nei flussi di lavoro mobile.

L’app rende facile e veloce creare per esempio post per i social media, poster e volantini. È possibile modificare video e programmare contenuti per canali TikTok e Instagram direttamente dall’app; è possibile usare il Text to Image per progetti scolastici e simili, e con il Generative Fill aggiungere nuovi oggetti o rimuovere quelli indesiderati dalle foto, per migliorare volantini e contenuti promozionali.

L’integrazione di Firefly con Adobe Express consente a chi si occupa di contenuti di scalare la creazione di contenuti di un determinato brand anche sui dispositivi mobili.

La funzione Text to Image consente di creare un nuovo look per un progetto, generando immagini con l’intelligenza artificiale generativa Firefly.

Il Generative Fill consente di inserire, rimuovere o sostituire persone, oggetti e altro ancora con semplici indicazioni di testo.

Text Effects permette di creare titoli, testi e messaggi che attirano l’attenzione con stili che fanno leva sull’AI generativa.

Per quanto riguarda i video si può iniziare con i modelli per poi combinare clip video, immagini e musica, aggiungere animazioni e generare didascalie in tempo reale in oltre 100 lingue. La timeline video, la temporizzazione dei livelli e il supporto per i video in 4K rendono semplice la creazione di video social.

Adobe ha predisposto migliaia di modelli video e multipage, consente di accedere a migliaia di font, tracce audio e immagini e risorse di Adobe Stock.

Adobe Express per dispositivi mobili è disponibile gratuitamente in versione beta su iOS e Android.

Durante la fase beta, la versione gratuita consente di utilizzare le funzioni premium senza alcun costo. Gli utenti Android (l’app funziona su dispositivi con Android 10 e almeno 4GB di memoria RAM) possono scaricare l’app dal Google Play store; gli utenti iOS (l’app funziona sui dispositivi con iOS 16 e seguenti), a causa delle restrizioni Apple sul numero di utenti beta, devono prima registrarsi qui e Adobe guiderà poi gli utenti nel processo.