Apple lavora su un display tipo iPad per la Smart Home

Apple sta progettando un display pensato per la smart home. Lo riferisce Mark Gurman di Bloomberg, spiegando che si tratta di un dispositivo simile a quelli offerti da Amazon e Google che consentono di gestire la smart home e altre attività.

Il display in questione – essenzialmente un iPad di fascia bassa – potrebbe essere utile per controllare termostati, luci, cancelli, visualizzare video, gestire chiamate FaceTime e automazioni varie. L’accessorio potrebbe essere montato a parete o collocato su altre superfici usando chiusure magnetiche, e potrebbe avere come target gli utenti che desiderano un gadget per casa più semplice e generico rispetto a un iPad vero e proprio. L’utente potrebbe creare “scenari” per il controllo della casa, con automazioni in base a orario, alba, tramonto, meteo, luminosità e temperatura della stanza. È facile immaginare il supporto a funzionalità per monitorare consumi energetici, ricevere alert, monitorare la casa con comandi rapidi o tramite Siri.

Non è la prima volta che circolano voci su Apple al lavoro su un dispositivo di questo tipo, e in passato indiscrezioni hanno riferito di Cupertino al lavoro su qualcosa che doveva essere una via di mezzo tra un HomePod e una Apple TV, un gadget pensato per essere collocato in casa e non per essere trasportato.

Secondo Gurman, il lancio di questo presunto gadget è previsto per il 2024. Nel frattempo Apple ha presentato l’HomePod di seconda generazione, offrendo nuovi modi per gestire attività quotidiane e controllare la casa smart: è possibile creare automazioni di domotica usando Siri, ricevere una notifica se viene rilevato un allarme per fumo o monossido di carbonio nella propria abitazione e controllare la temperatura e l’umidità di una stanza, il tutto solo con comandi vocali (es. “Hey Siri, alza le tapparelle ogni giorno all’alba”) e a patto – ovviamente – di disporre di accessori per la domotica.