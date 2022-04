Apple Messaggi blocca nudità con le protezioni per i minori in più paesi

Apple sta lanciando la funzione di sicurezza della comunicazione che scansiona Messaggi alla ricerca di nudità su dispositivi di proprietà di adolescenti e minori nel Regno Unito, in Canada, in Nuova Zelanda e in Australia, mesi dopo averla testata negli Stati Uniti.

La novità, che è diversa dalla controversa funzione di valutazione delle foto sul dispositivo, sfocherà automaticamente le immagini potenzialmente dannose rilevate nei messaggi di Apple Messaggi ricevuti o in uscita sui dispositivi di proprietà di minori. Segnalato per la prima volta da The Guardian, Apple sta espandendo la funzione nel Regno Unito dopo averla implementata negli Stati Uniti già con iOS 15.2. AppleInsider segnala che ora Apple sta espandendo la disponibilità di queste funzioni anche in Canada, Nuova Zelanda e Australia.

La funzione si attiva nel momento in cui un bambino riceve o invia un’immagine con nudità. Le immagini ricevute saranno sfocate e al bambino verranno fornite risorse per la sicurezza. La nudità nelle foto inviate dagli utenti più giovani attiverà un avviso per consigliare che l’immagine non deve essere inviata.

La funzione è incentrata sulla privacy ed è disponibile solo su base opt-in: deve essere abilitata dai genitori. Tutto il rilevamento della nudità viene effettuato sul dispositivo, il che significa che qualsiasi immagine potenzialmente sensibile non lasci mai l’iPhone.

Apple ha annunciato per la prima volta la funzione Communication Safety insieme a una suite di funzionalità destinate a fornire migliori meccanismi di sicurezza rivolti ai bambini. Quella suite includeva un sistema che scansionava le foto alla ricerca di materiale per abusi sessuali su minori (CSAM).

La scansione CSAM aveva diversi meccanismi di privacy e non andava a guardare le immagini di un utente. Il sistema di Apple attiva la scansione sul dispositivo solo nel caso di potenziale materiale abusivo basato su hash identificativi noti, forniti dalle organizzazioni per la sicurezza dei bambini. Ciò nonostante, Apple ha subito attacchi e critiche che hanno spinto la multinazionale a rimandare il rilascio della funzione, fino a nuovo avviso.

La funzione Communication Safety di Apple non è correlata al meccanismo di scansione CSAM. Ha debuttato per la prima volta negli Stati Uniti a novembre come parte di iOS 15.2.