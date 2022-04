Tesla quasi raddoppia il fatturato nel primo trimestre 2021

Tesla ha costruito 305.000 veicoli nel primo trimestre 2022 definito dall’azienda come “eccezionalmente difficile”, ne ha consegnati 310.000 e ha aperto nuovi stabilimenti a Berlino e Austin. Nonostante i tempi difficili, insomma, Tesla ha quasi raddoppiato le sue entrate.

I recenti investimenti di Tesla, così come gli sforzi per sostenere la catena di approvvigionamento dei componenti della batteria, fanno parte della strategia di localizzazione dell’azienda, che cerca di ridurre i costi di produzione costruendo veicoli più vicini ai mercati in cui alla fine saranno venduti.

Ma come il resto dell’industria automobilistica, Tesla deve affrontare un’offerta sempre più limitata di semiconduttori critici e prezzi in aumento stimolati dall’inflazione stessa causata dall’invasione russa dell’Ucraina. Attualmente sta anche affrontando problemi della sua Gigafactory a Shanghai, che ha chiuso a causa delle epidemie di COVID nella regione. I lavori in fabbrica sono ripresi solo parzialmente negli ultimi giorni.

All’apertura della Austin Gigafactory all’inizio di questo mese, Musk ha confermato che il tanto atteso Cybertruck sarà in vendita nel 2023 e che un’ampia beta della sua tecnologia Full Self-Driving sarebbe stata lanciata in tutto il Nord America quest’anno. Tuttavia, sia il Cybertruck, che il prossimo Roadster (così come “Prodotti Futuri”) sono ancora elencati come “in fase di sviluppo”, e non “in produzione”.

Il primo trimestre del 2022 ha visto anche aumenti di prezzo in tutta la gamma di modelli Tesla e l’eliminazione delle apparecchiature di ricarica mobile gratuite. Complessivamente, la società ha registrato un utile netto di 3,3 miliardi di dollari rispetto ai 438 milioni dello scorso anno.

Guardando al futuro, Musk prevede un altro anno favorevole per questo 2022. Mentre le prospettive ufficiali della società stimano un aumento del 50% della produzione di veicoli, lo stesso Musk ha innalzato l’asticella al 60%. Lo stesso ha anche menzionato il prototipo Robotaxi che Tesla sta sviluppando e che potrebbe raggiungere la produzione industriale già nel 2024.

Tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart del nostro sito.