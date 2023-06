In iPhone e Mac è iniziata l’era di liberazione dalla password

Con iOS 17, iPadOS 17 e macOS Sonoma, agli utenti con un Apple ID è automaticamente assegnata una passkey, un nuovo metodo di login che aumenta la sicurezza durante la navigazione, permettendo – tra le altre cose – di collegarsi al proprio Apple ID con il Face ID o il Touch ID dell’iPhone nelle vicinanze, senza bisogno di digitare la password in vari servizi di Apple che richiedono l’account, come ad esempio i siti icloud.com, appleid.apple.com, appstoreconnect.apple.com e altri ancora.

Selezionando da questi siti l’opzione “Accedi con iPhone”, verrà mostrato un codice QR personalizzato che potrà essere usato per accedere al servizio utilizzando un iPhone o un iPad, con iOS 16 o seguenti.

L’obiettivo non è tanto semplificare la connessione al proprio account ma permettere di effettuare un collegamento senza bisogno di indicare la propria password, opzione utile soprattutto quando dobbiamo accedere da un browser di un desktop diverso da quello nostro abituale.

As of this morning, it looks like you can now use Passkeys to sign in to https://t.co/vugFzZAxv4, requires iOS 17 though. pic.twitter.com/WDJ83zx7TK

— Aaron (@aaronp613) June 20, 2023