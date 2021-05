Apple Music per Android sarà senza Dolby Atmos

Sui dispositivi Android, Apple Music non includerà il supporto Dolby Atmos: quando Apple a giugno, come annunciato poche ore fa, lancerà la funzione Audio Spaziale per gli abbonati al proprio servizio musicale in streaming, secondo MySmartPrice ciò avverrà soltanto sui dispositivi dell’azienda, quindi ad esempio su iPhone, iPad, Mac, Apple TV, HomePod e Apple Watch. Non sui dispositivi Android dove, come sarebbe stato confermato da un portavoce di Apple in India, seppure gli artisti avranno approfittato di questa tecnologia per creare un suono realmente tridimensionale, non sarà possibile ascoltare la musica in Dolby surround.

Per chi è confuso da tutti questi nomi: Dolby Atmos si basa sulla tecnologia del suono surround che è apparsa per la prima volta nei cinema e che adesso la ritroviamo in molti dei sistemi audio casalinghi; va a migliorare le configurazioni standard a 5.1 e 7.1 canali con canali extra che suonano come se provenissero dall’alto (e in alto non ci sono altoparlanti), rendendo di fatto l’esperienza di ascolto ancora più coinvolgente. Questa tecnologia, da quando esiste, viene utilizzata dai tecnici del suono per arricchire le registrazioni dei brani musicali, sia quelli originali che i remixati.

L’Audio Spaziale di Apple si basa proprio sul Dolby Atmos e fondamentalmente rappresenta il modo in cui l’azienda interpreta e usa questa tecnologia per offrire tridimensionalità tramite i propri dispositivi. Nello specifico questa funzione prende i segnali Dolby Atmos e applica dei filtri audio direzionali per far sembrare che i suoni provengano da ogni direzione, ma come dicevamo funziona soltanto sui dispositivi Apple, incluse le cuffie prodotte dall’azienda come gli AirPods e gli AirPods Max, senza impiegare alcun tracciamento dinamico della testa.

Se il Dolby Atmos non sarà disponibile per gli abbonati ad Apple Music che accedono da Android probabilmente è dovuto al fatto che Apple non ha il controllo sull’hardware del telefono o del tablet dal quale si sta fruendo del servizio, ma non è detto che Cupertino non possa trovare comunque il modo di offrirlo in un secondo momento. Pare invece che il livello di streaming audio Lossless di alta qualità annunciato da Apple sarà invece disponibile fin da subito anche su Apple Music per Android.

