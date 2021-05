realme 8 5G è in promozione per un periodo limitato

Il marchio realme è uno dei protagonisti della scena smartphone da qualche anno, e con realme 8 5G cerca di estendere la sua forza all’interno della fascia media di mercato, con supporto alla connettività 5G. Il terminale arriva in Italia, con prezzi davvero allettanti, soprattutto grazie alle promozioni di lancio.

Ricordiamo, anzitutto, che realme 8 5G vanta al suo interno il nuovo processore MediaTek Dimensity 700, ossia un chipset 5G, che combina nella sua CPU octa-core due core Arm Cortex-A76 che raggiungono la velocità di 2,2 GHz. E’ un processore con processo produttivo a 7 nanometri. Dimensity 700 dispone anche di una potente GPU, ARM Mali-G57 MC2 con velocità di clock di 950 MHz, e supporta una frequenza di aggiornamento del display pari a 90 Hz.

Il terminale è anche un ottimo battery phone, grazie alla batteria integrata da 5.000 mAh e tecnologia Smart 5G per ridurre i consumi; grazie alla modalità Super risparmio energetico, che agisce sull’ottimizzazione della CPU e delle app, oltre che sulla regolazione della retroilluminazione, il consumo energetico del sistema viene ridotto e la durata della batteria dello smartphone viene estesa. La modalità Sleep Standby Optimization consente di risparmiare energia nei momenti in cui lo smartphone non viene usato, ad esempio mentre si dorme.

Come già accennato, altro importante elemento del terminale è il display ultra fluido a 90 Hz, con risoluzione FHD+, con una diagonale da 6,5 pollici, presenta una frequenza di campionamento del tocco di 180 Hz e una luminosità massima di 600 nit.

A livello di fotocamera propone un sensore principale da 48 MP, con apertura F1.8 e di un algoritmo di sintesi multi-frame. Lato selfie, invece, gode di una fotocamera frontale da 16MP, con apertura f/2.1.

Prezzo promozionale

Per quanti intendessero acquistarlo, il momento è quello giusto: realme 8 5G nella configurazione con 4 GB + 64 GB, è un’esclusiva Amazon in promozione e dal 18 al 20 maggio è acquistabile a 179 euro, anziché 199 euro. Clicca qui per comprarlo.

Sempre dal 18 al 20 maggio, sia su Amazon che sul sito di realme la versione di realme 8 5G con 6 GB + 128 GB è in offerta a 229 euro, invece di 249 euro. Clicca qui per acquistarlo.