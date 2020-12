Apple Music sarà disponibile sulle Tesla?

Tesla è una delle poche case automobilistiche a non volere CarPlay o Android Auto. Anziché lasciare spazio alle interfacce proposte dai produttori di smartphone, l’azienda specializzata nella produzione di auto elettriche preferisce offrire la propria interfaccia e siglare accordi con vari servizi di streaming. In Europa viene offerto accesso all’account Spotify Premium, ma presto potrebbero essere aggiunti nuovi servizi, tra cui Apple Music.

Ad affermarlo è l’utente @greentheonly mostrando su Twitter una foto della schermata di selezione delle varie fonti musicali. La schermata in queastione non è visibile nelle attuali auto, ma è in qualche modo possibile attivarla con l’ultimo aggiornamento software che Tesla ha rilasciato alla fine della scorsa settimana. In questa schermata ci sono riferimenti a tre nuovi servizi musicali: Apple Music, Tidal e Amazon Music.

Tesla sta lavorando all’integrazione dei servizi prima citati, ma non c’è ancora nulla di pronto, come dimostra l’assenza di icone specifiche e il messaggio di errore che appare quando si cerca di sfruttarle. Il lavoro per integrae Apple Music sarbebe iniziato qualche tempo fa; probabilmente manca l’accordo definitivo dovuto alla volontà dell’una o dell’altra di mollare su qualcosa. La Mela da qualche tmepo non è più riluttante ad aprire i propri servizi a più dispositivi possibile, elemento che potrebbe facilitare un accordo di questo tipo.

so I was digging some more and I stumbled into this "Authorized Mobile Device". This looks like the beginning of S/X "app as a key" to me (and in the same general area of code as model 3 phone key).

Sadly it needs app support that's not yet there or disabled. pic.twitter.com/6cgp1uvnO1

— green (@greentheonly) December 27, 2020