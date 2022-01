Apple nomina Kristin Huguet responsabile delle comunicazioni

Apple ha annunciato la nomina di Kristin Huguet Quayle nel ruolo di vice presidente responsabile comunicazioni aziendali a livello globale, occupando il ruolo che in precedenza era di Stella Low: quest’ultima lascia Apple dopo solamente 8 mesi.

In una nota Apple ha dichiarato che Kristin Huguet ha svolto un ruolo importante all’interno dell’azienda per oltre 15 anni. “Kristin ha svolto un ruolo determinante condividendo la storia di incredibile innovazione di Apple e forti valori per oltre 15 anni. Con uno straordinario patrimonio di esperienze e una lunga tradizione di ispirata leadership, Kristin è particolarmente adatta a questo nuovo ruolo per sovrintendere le comunicazioni internazionali”.

Kristin Huguet è arrivata in Apple nel 2005 ed è stata da allora nel communication team dell’azienda, come rileva MacRumors. È arrivata in Apple quando l’azienda aveva meno di 20.000 dipendenti ed è stata la principale responsabile delle comunicazioni nell’ambito della battaglia che ha visto contrapposta Apple con l’FBI per questioni legate alle tecnologie di cifratura nelle comunicazioni.

Prima di arrivare in Apple, Kristin Huguet è stata responsabile PR di Sun Microsystems e ha lavorato presso Burson Marsteller, multinazionale statunitense di pubbliche relazioni. Stella Low, la manager che aveva il ruolo che è ora di Huguet Quayle, ha lavorato per Apple per meno di un anno (era stata assunta nel 2021) e aveva preso il posto di Steve Dowling.

Per tutti gli articoli di macitynet che parlano di Finanza e Mercato è possibile partire dai rispettivi collegamenti.