Apple Watch 2025 avrà schermo con tecnologia micro LED

Apple impiegherà una nuova tecnologia display in Apple Watch, a partire dalla generazione del 2025 che sarà dotata di uno schermo micro LED, un cambio rilevante tenendo presente che per la prima volta verrà sostituita la tecnologia OLED impiegata fin dal modello di prima generazione del 2014.

Questa è l’ultima anticipazione di Ross Young, uno degli analisti più noti al mondo in campo display, solitamente attendibile per quanto riguarda le anticipazioni sulle novità Apple. Solo pochi giorni fa l’analista Jeff Pu anticipava il primo Apple Watch con schermo micro LED in arrivo nel 2024 con dimensioni di diagonale di 2,1”. Così anche se si parla dello stesso prodotto e della stessa tecnologia differiscono però le tempistiche.

Purtroppo entrambi gli analisti non brillano in termini di attendibilità per quanto concerne le tempistiche dei futuri rilasci da parte di Apple. Anche se in linea generale la previsione di Ross Young che punta al primo Apple Watch con micro LED al 2025 è ritenuta più attendibile, l’indicazione di un rilascio in primavera non concorda assolutamente con la tabella di marcia che Apple ormai segue da anni con lancio a settembre insieme a iPhone.

Secondo Jeff Pu il primo Apple Watch con schermo micro LED arriverà nel 2024 e anche se non lo dice, probabilmente sarà solo su Ultra. Invece secondo Ross Young, segnalato da 9to5Mac, la produzione dei micro LED inizierà a fine 2024 ma il primo Apple Watch con questa tecnologia arriverà solo nel 2025: anche Young non precisa ma probabilmente sarà Ultra. Indipendentemente dall’anno di arrivo i vantaggi saranno evidenti e sostanziali: nei pannelli con tecnologia micro LED i singoli pixel sono formati da LED microscopici.

Questo permette di offrire colori più accurati, maggiore luminosità, rapporto di contrasto elevato per HDR migliorato e visualizzazione in condizioni di illuminazione non ottimali (anche in pieno sole), supporto per la visualizzazione ad angoli più ampi, minori possibilità di burn-in dello schermo nel tempo rispetto agli OLED, tempi di risposta rapidi e bassa latenza per supporto di FPS più elevato e ridotto consumo di energia per una maggiore efficienza e autonomia.

