Galaxy Watch trasmetterà presto video in diretta dalle fotocamere Nest e Ring

Samsung sta portando maggiori funzionalità per la casa smart ai dispositivi Galaxy Watch da polso. In particolare, consentirà agli utenti di visualizzare i feed in diretta dalle telecamere Ring e Nest: sì, si potrà osservare cosa accade in casa direttamente dallo smartwatch.

I proprietari di fotocamere Ring potranno anche utilizzare la funzione di citofono a due vie direttamente dal polso, sempre tramite Galaxy Watch. Samsung ha portato per la prima volta l’integrazione Nest nell’ecosistema SmartThings all’inizio del 2021, ma adesso sta ampliando tale supporto.

Gli utenti saranno presto in grado di controllare una più ampia selezione di dispositivi sempre dal loro polso, tra cui purificatori d’aria intelligenti, termostati e tende. Le nuove interazioni si baseranno sul supporto Galaxy Watch esistente per TV, condizionatori d’aria, luci e altri dispositivi.

Samsung riferisce che gli utenti non avranno bisogno di aprire l’app SmartThings per controllare i propri dispositivi domestici intelligenti. Potranno scorrere verso destra dal quadrante dell’orologio per accedere a tutte queste nuove funzioni. L’azienda non ha rivelato esattamente quando l’aggiornamento sarà disponibile, ma se ne saprà certamente di più durante l’evento Unpacked che si terrà il primo febbraio 2023. In quell’occasione sarà quasi certamente svelata la serie di Galaxy S23.

Ad ogni modo, la funzione di visualizzazione dal polso del flusso video delle telecamere è una funzionalità già nota ai possessori di un Apple Watch.

Ricordiamo, infatti, che l’app Casa consente di controllare in modo sicuro i propri accessori compatibili con HomeKit, come luci, serrature, smart TV, termostati, tapparelle e prese intelligenti, direttamente dal polso. Sempre con Apple Watch è possibile anche inviare e ricevere messaggi tramite la funzionalità Interfono sui dispositivi supportati e visualizzare stream video dalle videocamere compatibili con “Video sicuro di HomeKit”.

