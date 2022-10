Apple prepara iOS 16.0.3 con ulteriori correzioni di bug

Il mese scorso iOS 16.0.2 ha corretto diversi bug e problemi di iPhone 14, ma non è bastato perché secondo alcune indiscrezioni Apple starebbe preparando iOS 16.0.3 per risolverne degli altri. In base a quanto emerge dai registri degli accessi di MacRumors, che a riguardo in passato si sono dimostrati piuttosto affidabili, il rilascio di questa versione sarebbe ormai imminente. E a ragione: permangono infatti diversi bug che questa nuova versione di iOS 16 dovrebbe risolvere.

Ad esempio il bug del volume basso durante le telefonate effettuate con un iPhone 14 Pro collegato all’auto tramite CarPlay, oppure lo sfarfallio del display su alcuni modelli di iPhone quando la luminosità è troppo bassa. Ci sono anche il problema della stringa di testo che manda in crash l’app Mail, l’errore che si verifica quando si tenta di modificare un video con Final Cut Pro o iMovie su Mac. E altri ancora.

Apple non ha annunciato la data di rilascio di iOS 16.0.3, ma è probabile che il lancio avverrà entro questa settimana o al massimo entro la prossima, anche perché iOS 16.1 dovrebbe arrivare a fine mese. Storicamente infatti si è sempre data la precedenza agli aggiornamenti che correggono i bug: fu così per iOS 15.0.1 e 15.0.2, rilasciati a dieci giorni di distanza l’uno dall’altro, mentre ad esempio con iOS 11.0.2 e 11.0.3 intercorsero solo 8 giorni.

Per quanto riguarda iOS 16.1, grazie alle beta è noto che questa versione includerà – tra le altre – il supporto per le attività dal vivo nelle app di terze parti, una nuova opzione di ricarica con energia pulita per gli utenti statunitensi, il supporto per i dispositivi Matter nell’app Casa, l’accesso ad Apple Fitness+ senza Apple Watch, l’icona con la percentuale di batteria nella barra di stato per altri modelli di iPhone.

