HUAWEI Matepad Pro disponibile in Italia con omaggi davvero importanti

Huawei annuncia la disponibilità di MatePad Pro, l’ultimo tablet della società dal design elegante, disponibile al pubblico al prezzo consigliato di 549,90 euro. In omaggio, a partire da oggi e fino al 31 maggio per tutti coloro che acquisteranno il tablet, Huawei M-Pencil, dal valore commerciale di 99 euro, e Huawei Smart Magnetic Keyboard, dal valore commerciale di 129,90 euro. In questo modo, Huawei punta molto sulla produttività del device.

Per ottenere gli omaggi, sarà necessario compilare, entro e non oltre il 14 giugno il form online sulla pagina dedicata all’iniziativa, inserendo la ricevuta di acquisto.

HUAWEI MatePad Pro presenta un ampio display con bordi ultra sottili e offre un rapporto screen-to-body da 90%, con lunette ultra strette da 4,9 mm che circondano il display 16:10 da 10,8 pollici. Il tablet è alimentato dal processore Kirin 990 da 7nm, e l’autonomia è affidata ad una batteria da 7.250 mAh, che si ricarica con l’adattatore di alimentazione da 20W per una ricarica veloce e supporto alla ricarica da 40W HUAWEI SuperCharge.

Huawei MatePad Pro punta molto sulla produttività, anche grazie a HUAWEI APP Multiplier, Multi-Window e Multi-screen Collaboration. Le funzioni Multi Window e Multi-screen Collaboration permettono di lavorare, leggere un documento, rispondere a un messaggio e fruire di contenuti media, il tutto senza dover interrompere il lavoro, dando agli utenti la libertà di portare avanti fino ad otto applicazioni o processi aperti in contemporanea su un unico schermo, senza alcun impatto sulle prestazioni.

HUAWEI MatePad Pro supporta HUAWEI M-Pencil, per offrire un’esperienza di scrittura naturale con 4.096 livelli di sensibilità alla pressione, supporto per l’inclinazione e una punta realizzata in un materiale composito che restituisce precisione, reattività e sensibilità.

HUAWEI MatePad Pro supporta inoltre Smart Magnetic Keyboard, anch’essa collegabile facilmente al tablet via Bluetooth. I tasti sono posti ad una distanza di 1,3 mm tra loro per una digitazione confortevole, mentre il tasto Shift funziona anche da interruttore per Huawei Share, fornendo un rapido accesso alla funzione Multi-screen Collaboration.

HUAWEI MatePad Pro è dotato di un pannello IPS con una risoluzione di 2K QHD (2560×1600) ad una densità di pixel di 280ppi in grado di visualizzare completamente la gamma di colori cinematografici DCI-P3 a 540 nit di luminosità e rapporto di contrasto 1500:1.

Per quanto riguarda l’audio, HUAWEI MatePad Pro supporta Histen 6.0, per regolare gli effetti sonori stereo 3D, mentre il quad-speaker quad-canale ad alta ampiezza Harman Kardon riproduce suoni più complessi.

Prezzi e disponibilità in Italia

HUAWEI MatePad Pro è disponibile presso Huawei Store, Huawei Experience Store, Amazon.it, e le principali insegne della distribuzione specializzata, ad un prezzo consigliato di 549,90€, nella configurazione 6GB + 128GB Wi-Fi. In omaggio Huawei M-Pencil e Huawei Smart Magnetic Keyboard per gli acquisti fino al 31 maggio e seguente registrazione sulla piattaforma dedicata entro il 14 giugno. Per gli acquisti presso Huawei Store e Huawei Experience Store, il bonus verrà erogato contestualmente alla consegna del prodotto.