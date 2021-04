Ion Park è il nuovo centro Ford di produzione batterie

Ford ha annunciato, la realizzazione di nuovo centro globale di eccellenza dedicato alla produzione di batterie, chiamato Ford Ion Park, per accelerare la ricerca e lo sviluppo della tecnologia delle batterie e delle celle.

Ford fa sapere che la nuova realtà si basa su quasi due decenni di esperienza nel settore delle batterie e ha scelto di centralizzare un team interfunzionale di 150 esperti in sviluppo, ricerca, produzione, pianificazione, acquisto, qualità e finanziamento della tecnologia delle batterie, per aiutare Ford a sviluppare e produrre più rapidamente celle e batterie. Il team del Ford Ion Park sta, inoltre, esplorando migliori opportunità di integrazione e innovazione in tutti gli aspetti della catena del valore, dalle miniere al riciclo, lavorando con tutti i team all’interno della’zienda, inclusi gli esperti del nuovo Ford Battery Benchmarking and Test Laboratory, il Ford Customer Service Division e diversi fornitori e partner strategici.

“Stiamo creando nuovi i strumenti e soluzioni di cui abbiamo bisogno per un futuro migliore, più accessibile e a zero emissioni”, ha affermato Thai-Tang, Chief Product Platform and Operations Officer di Ford. “Stiamo modernizzando la capacità di sviluppo e assemblaggio delle batterie in modo da poter controllare meglio i costi e le variabili di produzione interne e ottimizzare la produzione in tutto il mondo con velocità e qualità”.

Il team del Ford Ion Park è già operativo. Inoltre, un laboratorio di apprendimento integrato da 185 milioni di dollari, dedicato allo sviluppo, al test e alla costruzione di celle e pacchi batterie, aprirà nel sud-est del Michigan alla fine del prossimo anno. Questo laboratorio di quasi 19.000 mq di superficie sarà uno dei più grandi al mondo e avrà al suo interno apparecchiature di ultima generazione per la progettazione e la produzione di elettrodi, celle e pacchi batterie e utilizzerà una tecnologia all’avanguardia per sperimentare nuove tecniche di produzione che consentiranno a Ford di realizzare rapidamente progetti avanzati di celle e pacchi batterie prodotti con materiali innovativi.

Anand Sankaran guiderà il team del Ford Ion Park come nuovo Direttore. Sankaran lavora per Ford da 30 anni e porta con sè decenni di esperienza nel campo delle batterie e dell’elettrificazione, compresa l’esperienza acquisita nel suo attuale ruolo di Electrified Systems Engineering Director. E’ stato il vincitore del premio Henry Ford Technology Award nel 1999 per il suo lavoro sull’elettrificazione presso il Ford Research Lab ed è un leader nello sviluppo dei prodotti e ha applicato i risultati delle sue ricerche e innovazioni su veicoli fondamentali, tra cui il pluripremiato Escape Hybrid, la Mustang Mach-E e il futuro F-150 Hybrid.

Sankaran detiene anche 32 brevetti statunitensi in elettronica e tecnologie per veicoli ibridi ed è membro dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Il nuovo Ford Battery Benchmarking and Test Laboratory di Allen Park, nel Michigan, aiuterà a testare e identificare rapidamente le celle batterie e i prodotti chimici adatti ad alimentare la crescente gamma di veicoli elettrici e per soddisfare al meglio le esigenze dei diversi clienti.

“Utilizzeremo questo laboratorio con l’aiuto di partner e fornitori per mettere a punto le nostre batterie in base alle esigenze dei nostri veicoli e dei clienti, sperimentando l’utilizzo degli ioni di litio di prossima generazione, comprese le batterie allo stato solido, ” ha affermato Sankaran.

Il Ford Battery Benchmarking and Test Laboratory, aperto alla fine dell’anno scorso, dispone di 150 aule per i test e 325 aree dedicate al lavoro di sviluppo. Con un investimento di 100 milioni di dollari e una superficie di quasi 19.000 metri quadrati, il laboratorio ha già analizzato più di 150 tipi di celle batterie.

Ford quest’anno ha annunciato il suo impegno a investire almeno 22 miliardi di dollari entro il 2025 per produrre veicoli connessi ed elettrificati, basandosi sui suoi punti di forza, a partire dalle versioni EV dei suoi modelli più noti.

In Europa, Ford passerà a una produzione totalmente elettrica di vetture entro il 2030, con almeno una versione completamente elettrica o Plug-In Hybird per ogni modello di veicolo commerciale entro il 2024. Ford sta anche investendo 1 miliardo di dollari nel centro di produzione di veicoli elettrici a Colonia, con l’obiettivo di costruire la prima vettura di volume completamente elettrica, per i clienti europei, a partire dal 2023.

In Cina, Ford si sta preparando a produrre la Mustang Mach-E per i clienti asiatici entro la fine dell’anno e ha recentemente annunciato che sta istituendo una divisione veicoli elettrici con uno schema di vendita diretta e una rete che, quest’anno, raggiungerà 20 grandi città in tutta la Cina. Inoltre, Ford ha stretto una partnership con la società elettrica State Grid cinese e l’azienda automobilistica NIO per offrire ai clienti di veicoli elettrici l’accesso a più di 300.000 stazioni di ricarica pubbliche, di cui 160.000 a ricarica rapida, in più di 340 città in tutto il paese.

Dal 2004, Ford ha venduto più di 1 milione di veicoli ibridi, ibridi plug-in e completamente elettrici e ha montato quattro generazioni di batterie sui suoi veicoli. Entro la fine dell’anno, la società produrrà veicoli elettrificati e tecnologie di supporto in più di 15 stabilimenti di assemblaggio di motori e veicoli a livello globale.

