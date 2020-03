Apple regala un bonus del 10% aggiungendo credito all’account ID Apple

Apple regala un bonus del 10% agli utenti che aggiungono credito al proprio account ID Apple per effettuare acquisti sugli store e servizi digitali di Cupertino. La nuova promozione è attiva nel nostro Paese, così come negli Stati Uniti, Canada, Germania, Australia e altri stati ancora.

Apple informa che la promozione è valida fino al giorno 3 aprile: il bonus del 10% si ottiene aggiungendo un credito al proprio account per importi compresi tra 1 euro e fino a 300 euro. Il numero massimo di bonus che si possono ottenere è uno. Così per esempio se un utente aggiunge 10 euro al proprio account ID Apple, ottiene un bonus di un euro. Caricando 50 euro si ottiene un bonus di 5 euro, caricando 100 euro si ottiene un bonus di 10 euro e così via.

Gli importi aggiunti sull’account personale ID Apple possono essere impiegati per effettuare acquisti sugli store digitali Apple e anche per i servizi in abbonamento. Tra questi rientrano App Store per app, acquisti in-app e l’abbonamento Apple Arcade, iTunes Store per musica, acquisto e noleggio film, Book Store per ebook e audiobook, l’abbonamento Apple Music, gli abbonamenti per spazio aggiuntivo su iCloud e così via.

Per aggiungere credito sul proprio account ID Apple su iPhone occorre aprire Impostazioni, selezionare il proprio nome utente in alto, successivamente selezionare iTunes e App Store, selezionare la prima voce in alto ID Apple seguito dall’indirizzo email associato, infine effettuare un tap su Viasualizza ID Apple. A metà dell’elenco di questa schermata è possibile selezionare Aggiungi credito all’ID Apple.

Apple regala bonus agli utenti in base alle informazioni dell’account e alla cronologia degli acquisti, così la promozione potrebbe non risultare disponibile a tutti. In questo articolo un tutorial su come proteggere il proprio account ID Apple con l’autenticazione a due fattori.

