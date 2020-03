Amazon Prime Video introduce i profili utente in stile Netflix

Amazon Prime Video, finalmente, colma una delle sue più grandi lacune, introducendo i profili utente, che ormai siamo soliti dare per scontato e utilizzare su Netflix e altri servizi di TV streaming: infatti, a partire dallo scorso weekend, è possibile creare e personalizzare più profili utente per ogni singolo account Amazon Prime Video.

Grazie a questa nuova funzione è possibile creare e aggiungere fino a cinque profili aggiuntivi al proprio account Prime Video, visibili insieme al profilo predefinito principale: così complessivamente ogni famiglia può disporre in totale di sei profili. Quello principale di amministratore non può essere cancellato. È possibile creare profili utente Amazon Prime Video sia per adulti che per bambini. Quest’ultimo permette di limitare i contenuti video visibili, e selezionare materiale adatto a bambini di età pari, o inferiore, a 12 anni.

Questo consentirà a chiunque, naturalmente, di accedere con il proprio profilo e beneficiare delle raccomandazioni personalizzate, così da non mescolare film e generi tra i diversi componenti della famiglia, che accedono ad Amazon Prime Video con un singolo profilo. Le funzioni per creare e gestire i profili sono già disponibili su Android, iOS, tablet Fire di decima generazione o più recenti, Apple TV di ultima generazione e Chromecast. Il rilascio è graduale, come segnala XDA, così le nuove funzioni potrebbero non risultare disponibili immediatamente per tutti gli utenti.

Stesso discorso per la cronologia dei contenuti visti, ultima posizione e progressi di riproduzione per film e serie TV, oltre alla lista personale di film e serie TV da vedere. La novità dei profili utente Amazon Prime Video risulta particolarmente utile in questo momento di crisi sanitaria in cui si è costretti a stare in casa. Come altri servizi di streaming video, anche l’utilizzo di Prime Video è, infatti, destinato ad aumentare in questi giorni.

Ricordiamo che Amazon Prime Video è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime. Se volete conoscere tutto su questo servizio di streaming video alternativo a Netflix vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.