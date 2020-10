Apple registra 5 nuovi Mac e si prepara per gli iPhone 12

Apple registra sempre nuovi Mac, iPhone e tutti i suoi dispositivi presso il registro commerciale della Commissione Economica Euroasiatica per poter procedere con la commercializzazione. Questa volta però il colosso di Cupertino ha registrato ben 64 dispositivi, la maggior parte dei quali già commercializzati e registrati in precedenza con le versioni correnti dei sistemi operativi, ora aggiornate per includere nelle descrizioni le nuove versioni di iOS e macOS.

Tra i dispositivi sono stati però individuati anche modelli non commercializzati in precedenza. Apple registra 5 nuovi Mac con macOS versione 11.0 quindi Big Sur. Si tratta dei codici prodotto A2348, A2438, A2439, A2337 e A2338. Tra questi con ogni probabilità ci sono anche i primi computer con processore Apple Silicon attesi in arrivo a novembre e che presumibilmente non saranno svelati nell’evento Apple del 3 ottobre che sarà invece focalizzato sui nuovi iPhone 12, HomePod mini e anche accessori MagSafe per la ricarica wireless, come indicano le anticipazioni delle ultimissime ore.

Infine nella massiccia registrazione di 64 nuovi dispositivi Apple, rientrano anche ben 39 dispositivi iOS. Anche tutti questi sono già stati registrati in precedenza presso lo stesso registro, con l’eccezione di 9 dispositivi già registrati ma non ancora commercializzati, come rileva AppleInsider da cui riportiamo una schermata del documento. Questi ultimi sono con ogni probabilità i nuovi terminali in diversi modelli, gli iPhone 12 tanto attesi che Apple svelerà tra poche ore.

Per tutte le specifiche e le caratteristiche emerse della gamma iPhone 12 rimandiamo a questo approfondimento di Macitynet. Invece per scoprire le ultimissime anticipazioni su funzioni, prezzi, colori e altri dettagli anticipati dai leaker negli ultimi giorni prima della presentazione di Apple del 13 ottobre è possibile leggere qui e qui. In questo articolo le 10 novità di iPhone 12 che dovete sapere.

Come avviene da sempre per ogni presentazione di Apple, martedì 13 ottobre la redazione di macitynet seguirà l’evento in diretta, con una chat contestuale tradotta in italiano e immagini di quel che viene presentato sul palco.