Apple Store è fuori servizio in attesa degli iPhone 12

Finalmente ci siamo: come sempre avviene nelle ore immediatamente precedenti le presentazioni della società, Apple ha messo fuori servizio i negozi Apple Store online in Italia, in USA e in tutto il mondo, in vista dell’arrivo dei nuovi smartphone iPhone 12 e delle altre novità che saranno presentate nel keynote del 13 ottobre.

A partire da questo momento i siti web Apple nel mondo continuano a funzionare senza problemi, ma non risulta raggiungibile il negozio Apple Store online per poter effettuare acquisti. In queste ore di chiusura i dipendenti Apple aggiornano i sistemi, inserendo le pagine web dedicate ai nuovi smartphone top di gamma.

La presenza per la prima volta di ben quattro nuovi terminali è anticipata e corroborata da una lunghissima serie di anticipazioni che sono iniziate ben oltre un anno fa, addirittura prima dell’arrivo degli iPhone 11. La lista delle novità attese da Apple quest’anno è decisamente ricca e corposa, ma non tutte verranno presentate nel keynote Apple del 13 ottobre. Insieme ai nuovi smartphone iPhone 12 sono attesi anche HomePod mini e nuovi accessori Apple per la ricarica wireless, dispositivi per i quali Apple sembra resusciterà il marchio MagSafe.

Sembra invece che dovremo attendere ancora un po’ per le prime cuffie con marchio Apple indicate come AirPods Studio e per i primi Mac Apple Silicon, entrambi indicati per novembre. Mentre per i tag trova tutto AirTag sembra che il lancio sia stato posticipato fino al 2021.

Per tutte le specifiche e le caratteristiche emerse della gamma iPhone 12 rimandiamo a questo approfondimento di Macitynet. Invece per scoprire le ultimissime anticipazioni su funzioni, prezzi, colori e altri dettagli anticipati dai leaker negli ultimi giorni prima della presentazione di Apple del 13 ottobre è possibile leggere qui e qui. In questo articolo le 10 novità di iPhone 12 che dovete sapere.

Come avviene da sempre per ogni presentazione di Apple, martedì 13 ottobre la redazione di macitynet seguirà l’evento in diretta, con una chat contestuale tradotta in italiano e immagini di quel che viene presentato sul palco.