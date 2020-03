Apple riconfigura gli spazi eventi dei negozi e le attività nei Genius Bar per Coronavirus

Oltre a dover affrontare problemi per le carenze di componenti e dispositivi di ricambio per gli Apple Store per via di coronavirus (SARS-Cov-2), Apple segue le misure di contenimento previste anche nelle direttive dei governi.

Il CEO di Apple, Tim Cook, ha inviato una nota ai dipendenti evidenziando una serie di passi previsti per ridurre il possibile contagio da coronavirus, inclusi cambiamenti nei negozi al dettaglio al fine di ridurre la densità di persone e l’occupazione in eventi come le lezioni negli Apple Store e nelle prenotazioni degli appuntamenti ai Genius Bar dell’Apple Store per avere assistenza e supporto. Negli scorsi giorni sono state sospese le sessioni gratuite Today at Apple negli Apple Store italiani.

Altre novità riguardano i dipendenti. L’a.d. di Apple incoraggia i dipendenti in aree “ad alta densità di infezione” (inclusa l’Italia, la Santa Clara Valley negli USA e la Corea del Sud) a lavorare – per quanto possibile – da casa, dalla settimana lavorativa iniziata il 9 marzo. Ha anche fatto sapere che i lavoratori ad ora continueranno ad essere retribuiti regolarmente anche per le attività svolte in uffici che ora sono meno necessari, sulla falsariga di quanto già previsto in queste ore anche da Amazon, Google e Facebook.

Come è facile immaginare, Apple segue direttive che prevedono buone pratiche quotidiane che aiutano a contenere il rischio contagio da coronavirus, mettendo in pratica degli accorgimenti che dovrebbero garantire il rispetto della distanza fra persone e aumentare così la sicurezza sia dei dipendenti, sia dei clienti dei negozi. Per quanto possibile, al momento si preferisce continuare a lavorare e non chiudere i negozi, come avvenuto nelle settimane passate in Cina.

Il Ministero della Salute consiglia per quanto possibile di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone ai casi strettamente necessari. È sempre buona norma, per prevenire infezioni, anche respiratorie, lavarsi frequentemente e accuratamente le mani, prima di portarle al viso, agli occhi e alla bocca.

