Apple rilascerà una app Apple Card per iPad

Finora la gestione delle carte di credito e di Apple Pay è possibile esclusivamente con l’app Wallet su iPhone ma con l’arrivo di Apple Card, attesa in agosto in USA, Cupertino porterà queste funzioni per la prima volta sui propri tablet con una app Apple Card su iPad.

Non solo: la prima carta di credito marchiata Apple porterà con sé nuovi servizi finanziari e strumenti sviluppati da Cupertino insieme a Goldman Sachs, inclusi pagamenti ratealizzati, finanziamenti agevolati e probabilmente anche a tasso zero per gli utenti Apple Card che acquistano prodotti di Cupertino.

Il lancio di Apple Card in agosto in USA è stato confermato anche dalle dichiarazioni rilasciate da Tim Cook durante la presentazione dei risultati finanziari Apple del terzo trimestre 2019. Fin dall’annuncio di Apple Card la multinazionale ha anticipato numerosi servizi e funzioni offerte già integrati in iOS 12.4.

Negli scorsi giorni sempre in USA, Cupertino ha iniziato a staccare la spina sui servizi finanziari attivi da anni proposti in collaborazione con Barclays, anche questo in preparazione dell’imminente lancio di Apple Card negli Stati Uniti. Secondo Bloomberg che ha segnalato negli scorsi giorni termini e condizioni di Apple Card, Cupertino si prepara a rendere possibile la registrazione della nuova carta di credito anche su tablet con l’introduzione di una app Apple Card su iPad.

Oltre alla promozione Cash Back che assegna un rimborso in contanti del 3% sugli acquisti di prodotti Apple effettuati con Apple Card, Cupertino e Goldman Sachs renderanno disponibili sistemi di pagamento rateali, finanziamenti ad hoc e presumibilmente anche offerte Tasso Zero.

Queste condizioni speciali saranno riservate agli utenti che acquistano prodotti Apple, ma al momento termini e condizioni non precisano eventuali importi minimi di acquisto, dettagli che saranno svelati al lancio di Apple Card in USA.

L’arrivo di una app Apple Card su iPad permetterà agli utenti di registrare la nuova carta di credito e di gestirla anche sui tablet Apple. Riferimenti a questa nuova app in arrivo sono già stati individuati in alcuni riferimenti di iOS 12.4. Apple Card è in arrivo presto in USA e successivamente sarà estesa anche in altri paesi.