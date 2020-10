Apple scivola ed è quarta negli smartphone nel mondo

Raramente si sono verificati così tanti cambiamenti nelle prime cinque posizioni dei costruttori di smartphone: Apple perde una posizione e diventa quarta, superata da Xiaomi che guadagna il terzo posto. Samsung recupera terreno, riconquistando il titolo di primo costruttore al mondo, superando Huawei che si ferma in seconda posizione.

Cupertino non dichiara più i numeri dettagliati dei prodotti venduti ma, secondo le stime di IDC, Apple è quarta nella classifica costruttori di smartphone nel mondo, con un totale di 41,6 milioni di iPhone spediti nel terzo trimestre 2020. Si tratta di un calo del 10,6% anno su anno che si traduce in una quota di mercato dell’11,8%. I modelli più venduti sono gli iPhone 11 seguiti da iPhone SE. Ricordiamo che i risultati finanziari Apple record per il trimestre, che per Apple corrisponde al quarto trimestre fiscale 2020, segnano un calo di fatturato iPhone del 21%. Questo naturalmente era prevedibile perché sempre le vendite rallentano in vista dei nuovi modelli e quest’anno gli iPhone 12 sono stati presentati e introdotti in ritardo, a ottobre invece che a settembre, quindi rientrano completamente negli ultimi tre mesi dell’anno. Con ogni probabilità la situazione sarà completamente diversa per i mesi che vanno da ottobre e dicembre, cioè il primo trimestre fiscale 2021 per Cupertino.

Per Samsung si stimano 80,4 milioni di terminali spediti e una quota di mercato del 22,7% aggiudicandosi il primo posto. Segue Huawei con 51,9 milioni di terminali e uno quota del 14,7%, in calo del 22% anno su anno. Al terzo posto Xiaomi con 46,5 milioni di smartphone e una imponente crescita del 42% rispetto allo stesso periodo del 2019. La classica dei Top 5 è completata da Vivo con 31,5 milioni di smartphone e una quota di mercato dell’8,9%.

Complessivamente il mercato mondiale degli smartphone conta 353,6 milioni di unità con un calo dell’1,3%, quindi una riduzione sensibilmente inferiore rispetto alle previsioni catastrofiste di IDC formulate negli scorsi mesi a causa della crisi Covid-19.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 è in questo articolo, invece la recensione di macitynet di iPhone 12 Pro è qui.