Tim Cook sulle vendite iPhone 12 «Siamo partiti alla grande»

Con il posticipo da settembre a ottobre i nuovi iPhone non rientrano nei risultati finanziari record appena presentati da Apple, ma era impossibile non parlarne e così è stato: Tim Cook ha dichiarato che «Siamo partiti alla grande» in riferimento alle vendite iPhone 12, aggiungendo di essere ottimista per una serie di ragioni.

Secondo il Ceo di Cupertino si tratta della gamma più forte che Apple ha introdotto da tempo, mentre il 5G rappresenta una opportunità che capita una volta in un decennio grazie all’entusiasmo per questa tecnologia.

Le dichiarazioni di Tim Cook sulle vendite iPhone 12 arrivano anche da una intervista rilasciata a CNBC nella quale il dirigente si dichiara ottimista per tre ragioni principali: il supporto al 5G, le promozioni degli operatori di telefonia e anche grazie alla fedeltà della base di utenti.

L’amministratore delegato di Apple dichiara anche i i primi dati delle vendite iPhone 12 sono buoni e che all’appello mancano ancora iPhone 12 mini e iPhone 12 Pro Max: entrambi si potranno preordinare venerdì 6 novembre con prime consegne e spedizioni a partire da venerdì 13 novembre.

Ricordiamo nei risultati trimestrali record di Apple le vendite iPhone segnano un calo di fatturato del 21%, questo perché in vista dei nuovi modelli calano le vendite di quelli a listino, a cui si aggiunge il posticipo da settembre a ottobre degli iPhone 12, che rientrano così completamente nel trimestre successivo.

Questo emerge anche dalla classifica dei cinque principali costruttori di smartphone al mondo: secondo IDC Apple è stata superata da Xiaomi ed è in quarta posizione. Una situazione che molto probabilmente si ribalterà quando saranno computate le vendite degli iPhone 12 negli ultimi tre mesi dell’anno, che per Apple corrisponde al primo trimestre fiscale del 2021.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 è in questo articolo, invece la recensione di macitynet di iPhone 12 Pro è qui.