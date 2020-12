Apple spiega il risparmio energetico di AirPods Max con e senza custodia

Le prime cuffie a marchio Apple AirPods Max sono molto apprezzate per l’elevata qualità costruttiva, la resa sonora e per la cancellazione del rumore, in grado di sfidare i marchi di cuffie più famosi e apprezzati: ora Apple offre una spiegazione dettagliata delle funzioni di risparmio energetico, con o senza la custodia inclusa.

In realtà la custodia AirPods Max Smart non è apprezzata da diversi tester statunitensi, per via del design che lascia scoperte alcune parti delle cuffie. Da un lato Apple ha affermato che il design ha una ragione ben precisa, anche se in gran parte la critica ha stroncato il case. Ad ogni modo Apple ha spiegato le funzioni di risparmio energetico di AirPods Max, sottolineando come la custodia faccia poca differenza. Considerando che AirPods Max non hanno un tasto di accensione/spegnimento, le spiegazioni di Apple sono di particolare importanza.

La cuffie hanno tre modalità di alimentazione: in uso, a bassa potenza e a potenza ultrabassa. Indipendentemente dal fatto che le cuffie vengano, o meno, inserite nella custodia, entrano in modalità di risparmio energetico praticamente non appena si smette di utilizzatle. Inoltre, indipendentemente dal fatto che si utilizzi o meno la custodia, queste passano alla modalità a bassissimo consumo dopo molte ore di inattività.

Ecco il comunicato ufficiale di Apple:

Se imposti gli AirPods Max e li lasci fermi per 5 minuti, entrano in modalità di basso consumo per preservare la carica della batteria. Dopo 72 ore di fermo dalla Smart Case, i tuoi AirPods Max entrano in una modalità di risparmio energetico che disattiva Bluetooth e Dov’è per preservare ulteriormente la carica della batteria. Se metti gli AirPods Max nella Smart Case quando non li usi, entrano immediatamente in modalità di basso consumo per preservare la carica della batteria. Dopo 18 ore nella Smart Case, i tuoi AirPods Max entrano in una modalità di alimentazione ultra bassa che disattiva il Bluetooth e Dov’è e massimizza la durata della batteria

Le modalità operative, dunque, sono identiche sia che si usi la smart cover, sia che non la si utilizzi, anche se cambia il tempo necessario per cambiare modalità: bassa potenza immediata nella cover, dopo cinque minuti senza cover; potenza ultrabassa dopo 18 ore di smart cover, dopo 72 ore senza custodia.

Al momento rimane senza risposta la domanda su cosa succede quando l’utente porta le cuffie appese al collo o le trasporta in una borsa. Peraltro, Apple evita di specificare la potenza della batteria di AirPods Max, ma è probabile che a breve test indipendenti rivelino tutte risposte. Ad oggi, quel che è certo, è che la differenza tra portare con sé la cover, o non averla, non è poi così elevata. Quindi la si potrà utilizzare magari a casa o in ufficio, ma si potrà fare a meno di portarla con se.

