Apple supera Nvidia e Microsoft, torna la numero uno

Pubblicità

Apple Intelligence (qui l’approfondimento) è tanto piaciuta ad azionisti e investitori che il titolo Apple vola in borsa come non faceva da anni: la galoppata di Cupertino è iniziata subito dopo la presentazione WWDC 2024 spingendo il valore complessivo del colosso di Cupertino fino a 3.250 miliardi di dollari, superando Nvidia e ora anche Microsoft.

Praticamente in un colpo solo Apple ha recuperato due posizioni nella ristrettissima classifica delle società che valgono di più al mondo, tornando in prima posizione dopo cinque mesi alle spalle di Microsoft. Da mesi Apple è percepita a torto o a ragione in ritardo sull’intelligenza artificiale, mentre in borsa ormai da oltre due anni volano quasi esclusivamente le società già attive in campo AI.

Per esempio, come segnala Reuters, solamente nei primi sei mesi di quest’anno il titolo Nvidia ha guadagnato il 144%, Alphabet quasi il 28% mentre le azioni Apple solo il 10% almeno finora. Nel momento in cui scriviamo una azione Apple è valutata 214,80 dollari circa: moltiplicando il numero delle azioni circolanti per la quotazione si ottiene la capitalizzazione di mercato, per Apple ora pari a 3.297 miliardi di dollari.

In contemporanea una azione Microsoft ora vale 437,80 dollari circa, con una capitalizzazione di mercato di 3.252 miliardi di dollari che fa di Redmond la seconda società che vale di più al mondo. Al terzo posto Nvidia con quotazione di 124,70 dollari circa per azione e terza classificata con un valore di 3.087 miliardi di dollari.

Ricordiamo che la galoppata in ripresa delle azioni Apple è iniziata con l’ultima presentazione dei risultati trimestrali e l’annuncio del piano di riacquisto azioni da ben 110 miliardi di dollari, il più grande mai visto nella storia in USA. Per i prossimi mesi sono attesi altri sconvolgimenti provocati dall’incredibile accelerazione delle tecnologie di Intelligenza artificiale applicate ai campi più disparati.

Trovate tutti gli articoli sull‘intelligenza artificiale nella sezione dedicata di macitynet.