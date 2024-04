Down Cemetery Road, nuova serie thriller in arrivo su Apple TV Plus

Su Apple TV+ è in arrivo la serie “Down Cemetery Road”, che vede come protagonista e produttrice esecutiva Emma Thompson, vincitrice di due Premi Oscar, due Golden Globe, due Premi BAFTA, un Emmy, due David di Donatello, un Leone d’oro, e di Ruth Wilson, attrice britannica nota per essere tra gli interpreti principali della serie televisiva The Affair, per cui ha vinto un Golden Globe come miglior attrice in una serie drammatica.

La prima attrice recita nel ruolo di Zoë Boehm, investigatrice privata di Oxford; la seconda nel ruolo di Sarah Tucker che vuole scoprire che fine ha fatto una ragazza che sembra scomparsa.

Morwenna Bank (“Funny Woman – una reginetta in TV”, “Miss You Already”, “Slow Horses”) è la sceneggiatrice della serie e anche produttrice esecutiva.

La serie è così descritta da Apple: “Quando una casa esplode in un tranquillo sobborgo di Oxford e una ragazza scompare subìto dopo questo evento, per la dirimpettaia Sarah Tucker diventa una ossessione trovarla e chiede aiuto alla investigatrice privata Zoë Boehm. Zoë e Sarah si ritrovano improvvisamente coinvolte in una complessa cospirazione rivelando che persone a lungo credute morte, sono ancora vive, mentre altre persone in vita continuano a morire”.

I produttori esecutivi della serie sono Jamie Laurenson, Hakan Kousetta e Tom Nash di 60Forty Films, insieme a Morwenna Banks, Emma Thompson e l’autore di Down Cemetery Road, Mick Herron. Natalie Bailey (“Audrey”, “Bay of Fires”, “Run”) è la regista principale della serie.

Jay Hunt, direttore creativo di Apple TV+ per l’Europa, ha dichiarato: “Down Cemetery Road ha tutte le caratteristiche della scrittura divertente e sarcastica di Mick Herron e sono lieto che lo porteremo in vita per Apple TV+ grazie a un cast stellare. Emma Thompson e Ruth Wilson ne faranno un’imperdibile compagna di Slow Horses nell’offerta del nostro servizio”.

