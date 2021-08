Apple TV, aggiornato il firmware di Siri Remote

Apple ha aggiornato il firmware di Siri Remote, il telecomando per l’Apple TV HD e Apple TV 4K.

Lo riferisce il sito Macrumors spiegando che il nuovo firmware è numerato “9M6772”, mentre il precedente era numerato “9M6336”, indicazioni che è possibile vedere nelle impostazioni dell’Apple TV Remote.

Non è chiaro cosa cambi con questo aggiornamento ma probabilmente si tratta di fix a problemi minori o problematiche legate alle performance.

Non c’è una procedura per aggiornare il firmware del Siri Remote ma l’update si installa automaticamente mentre l’Apple TV è in modalità sleep. Gli aggiornamenti si installano in background e potrebbe essere necessario un po’ di tempo prima di vedere l’aggiornamento.