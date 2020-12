Su Apple TV+ arriverà la serie Extrapolations sui cambiamenti climatici

Dopo le produzioni dedicate al Natale, Apple guarda già oltre, e torna su un tema caldo: intitolata Extrapolations sarà la prossima serie antologica scelta da Apple per la sua piattaforma di streaming Apple TV+. La multinazionale di Cupertino sceglie, ancora una volta, una tematica importante per far riflettere, ossia quella del cambiamento climatico.

La serie è stata creata da Scott Z. Burns, che sta scrivendo, dirigendo e producendo esecutivamente la produzione, come riporta Variety. Lo show racconterà “storie intime e impreviste” su come i cambiamenti del pianeta influenzeranno “l’amore, la fede, il lavoro e la famiglia su scala personale e umana”. L’intera serie conterrà 10 episodi interconnessi.

La maggior parte della narrazione sul cambiamento climatico si è concentrata sulla scienza e sul convincere le persone ad accettarla, ha detto Burns, che poi continua:

Il nostro obiettivo con Extrapolations è andare oltre la scienza e utilizzare il dramma, la commedia, il mistero e ogni altro genere per permetterci di considerare come ogni aspetto del nostro mondo cambierà negli anni a venire. Sappiamo che il clima sta cambiando e – Extrapolations chiede, possiamo cambiare anche noi?

Il lavoro precedente di Burns, ricordiamo, include un documentario sui cambiamenti climatici “An Inconvenient Truth” e “An Inconvenient Sequel: Truth to Power”. Ha anche lavorato a film che includono “Contagion”, “Side Effects” e “The Laundromat”.



