Parte il Natale su Apple TV+: disponibili Un Natale da Charlie Brown e La magia del Natale con Mariah Carey, e altri due show inediti

Quattro nuovi programmi hanno fatto oggi il debutto sulla piattaforma streaming Apple TV+, comprese le due offerte stagionali di Apple pronte per il Natale: ” Un Natale da Charlie Brown” e 2La magia del Natale con Mariah Carey”.

A Charlie Brown Christmas è l’ultimo speciale dei Peanuts che si è unito alla scelta ‌Apple TV+ ‌, seguendo le orme di ” Snoopy in Space “, “Charlie Brown Thanksgiving” e “It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown”. Oltre ad essere trasmesso in streaming su ‌Apple TV+ ‌, A Charlie Brown Christmas sarà disponibile gratuitamente nell’app Apple TV dall’11 al 13 dicembre.

Mariah Carey’s Magical Christmas Special presenta una serie di ospiti famosi, tra cui Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland e Mykal-Michelle Harris. Presenta una serie di spettacoli musicali, balli e animazioni, guidati da una “storia universalmente commovente”.

Lo speciale unico contiene una nuova colonna sonora intitolata “Oh Santa!” che è arrivata contemporaneamente anche su Apple Music come esclusiva temporale, e che si espanderà ad altre piattaforme di streaming musicale il prossimo 11 dicembre.

Apple ha anche condiviso un nuovo annuncio per ‌Apple TV+ ‌ oggi, mettendo in evidenza diverse serie originali disponibili sulla piattaforma, come “Ted Lasso”, “For All Mankind”, “The Morning Show”, “Servant” e “Defending Jacob, “così come il film di Tom Hanks” Greyhound “.

Oltre ai due programmi sopra menzionati, sono ora disponibili anche “Il pianeta notturno a Colori” e ” Acquasilente”.

Apple includerà il film Cherry nel catalogo del suo servizio in streaming TV in abbonamento Apple TV Plus a partire dal 12 marzo.