La commedia di Apple TV+ Ted Lasso nominata al Critics Choice Awards

La serie tv di Apple TV+ Ted Lasso ha ottenuto la nomination per tre Critics Choice Awards. Potrebbe ottenere il riconoscimento – tra i più ambiti – della critica come miglior serie tv comica, miglior attore protagonista e miglior attrice non protagonista in una Comedy.

Ted Lasso – disponibile su Apple TV+ da luglio 2020 – racconta le vicende di un coach di football di un college americano mentre viene reclutato per salvare una squadra di calcio della Premier League inglese. Sono stati nominati al Critics Choice Awards Jason Sudeikis e Hannah Waddingham, che interpretano rispettivamente Ted Lasso e Rebecca Welton.

Sudeikis è in lista per il premio con Hank Azaria (Jim Brockmire di Brockmire), Matt Berry (di What we do in the shadows), Nicholas Hoult (Imperatore Pietro III in “The Great”), Eugene Levy (Johnny Rose di “Schitt’s Creek”) e Ramy Youssef (che interpreta se stesso in “Ramy”).

Waddingham gareggerà contro Lecy Goranson (Becky Conner di “The Conners”), Rita Moreno (Lydia Riera di “One Day at a Time”), Annie Murphy (Alexis Rose di “Schitt’s Creek”), Ashley Park (Mindy Chen di “Emily in Paris”) e Jaime Pressly (Jill Kendall di “Mom”).

Per ricevere il premio come migliore sit com Ted Lasso dovrebbe vincere contro “Better Things” (FX), “The Flight Attendant” (HBO Max), “Mom” (CBS), “PEN15” (Hulu), “Ramy” (Hulu), “Schitt’s Creek “(Pop) e” What We Do in the Shadows “(FX), come segnala Deadline. La serie tv è l’unico prodotto di Apple TV+ ad aver ottenuto delle nomination al Critica Choice Award. I vincitori della 26esima edizione saranno annunciati il 7 marzo.

Intanto sono ormai certe anche la seconda e la terza stagione di Ted Lasso per Apple TV +. Le riprese della seconda stagione dovrebbero iniziare a Londra nei prossimi giorni, entro gennaio 2021, e si prevede una premiere alla fine del 2021 o all’inizio del 2022 su Apple TV+.

Tutti i dettagli sull’abbonamento ad Apple TV+ inclusi prezzi, abbonamento per la famiglia – si trovano in questo articolo di Macitynet. Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.