Swatch e Nexi espandono i pagamenti SwatchPAY in Italia

Cresce la penetrazione di SwatchPAY in Italia grazie all’accordo tra Swatch e Nexi: la partnership consentirà alle 150 banche partner di Nexi di mettere SwatchPAY a disposizione dei propri clienti.

E poiché da oggi il servizio di pagamento contactless tramite orologi Swatch è disponibile

non solo su circuito MasterCard ma, per le banche partner di Nexi, anche su circuito VISA, il potenziale di SwatchPAY in Italia sale ulteriormente. Anche per questo la collezione SwatchPAY! si arricchisce di nuovi modelli: colore, trasparenza e design iconico per offrire agli utenti una offerta sempre più ampia.

SwatchPAY permette di pagare in tutti i negozi dotati di un POS contactless, più del 75% degli esercizi commerciali in Italia, in modo semplice: è sufficiente avvicinare l’orologio al POS e inserire il PIN della carta quando richiesto. L’energia necessaria per l’operazione viene fornita dal terminale, consentendo così di effettuare il pagamento senza usare la batteria dell’orologio.

Si tratta di un servizio con alto potenziale: basti considerare che nel 2020, in base alle rilevazioni del Politecnico di Milano, i pagamenti contactless in Italia sono cresciuti del 29%, toccando quota 81,5 miliardi di euro. In particolare, quelli tramite smartphone e wearable hanno segnato +80%, sfiorando i 3,5 miliardi di euro.

Anche l’attivazione del servizio è semplice: l’associazione della propria carta Nexi all’orologio Swatch può avvenire in qualunque Swatch Store, online sul sito swatch contestualmente all’acquisto di un modello SwatchPAY oppure, per i clienti dotati di uno smartphone Android, tramite l’app omonima.

Gli utenti possono inoltre sospendere o riattivare la funzione di pagamento del proprio SwatchPAY direttamente da iPhone, iPad oltre che tablet e smartphone Android, in qualunque momento, con un solo tap tramite l’app mobile SwatchPAY.

