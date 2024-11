Apple TV Plus, servizio di streaming dell’anno ai TechRadar Choice Awards 2024

Pubblicità

Apple TV+ è stata nominata Servizio di Streaming dell’anno ai TechRadar Choice Awards 2024, premi assegnati a prodotti tecnologici innovativi, di notevole interesse e influenza.

Quello di Apple è indicato come “uno dei più piccoli servizi di pagamento in streaming disponibili; può sembrare facile sottovalutare ma Apple TV Plus ha silenziosamente mantenuto un prezzo coerente e abbordabile nel 2024, con un unico livello, senza soccombere a pressioni per contenere i costi con l’introduzione di annunci pubblicitari o impedendo agli abbonati di condividere i loro account”.

“Naturalmente, quest’anno vi sono state varie alcune cancellazioni, incluse: Schmigadoon!, Constellation, Still Up, The Big Door Prize e Time Bandits, ma l’elenco è modesto rispetto al numero di rinnovi che abbiamo visto. Hijack, Bad Sisters, Monarch: Legacy of Monsters, Slow Horses, Acapulco, Invasion, Dark Matter, Shrinking, Presumed Innocent, Sugar, Loot – solo per rendere l’idea – tutti diventati delle hit su Apple TV Plus”.

E ancora: “Benché ogni servizio deve far fronte a budget sempre più ridotti, Apple TV Plus ha tenuto duro il suo approccio che propone contenuti di qualità, acquisendo talentuose superstar per le nuove uscite; tra gli accordi più importanti, l’avere a disposizione Brad Pitt e George Clooney di nuovo insieme per il nuovo film Wolfs“.

“È uno dei cataloghi più piccoli disponibili ma si compensa con la varietà della qualità – basta esaminare o scegliere l’elenco dei nostri migliori film su Apple TV Plus e il meglio di Apple TV Plus per avere un assaggio dei titoli con più alta valutazione offerti sul servizio e vedrete che non c’ è più solo fantascienza utopica”.

